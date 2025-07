Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de julio de 2025

Aries

Un asunto del pasado que dabas por resuelto vuelve a asomarse. No te claves ni remuevas heridas viejas, mejor sigue adelante. También es momento de cuidar ese cuerpazo que traes, porque últimamente te has pasado de la raya con los antojos… y ya se empieza a notar.

Tauro

Se acerca una reunión o salida que te va a caer como bendición. Disfrútala sin distracciones, suelta el celular y vive el momento. La nostalgia por un ser querido te va a pegar, pero no te preocupes, pronto sabrás de esa persona.

Géminis

No te enredes en pensamientos que solo existen en tu cabeza. El futuro siempre es incierto, pero obsesionarte solo te llena de ansiedad. Últimamente has bajado de peso sin proponértelo, y no es magia: es pura preocupación acumulada.

Cáncer

Empieza a guardar unos pesitos porque ese viaje que tanto sueñas está más cerca de lo que imaginas. No pongas excusas, si lo deseas de verdad, haz que pase. Además, se vienen días cargados de romance y travesuras si te dejas llevar.

Leo

Abre bien los ojos, porque alguien en tu trabajo no te ve con buenos ojos. Evita compartir demasiado de tus planes, hay quienes solo quieren meterte el pie. Te llegará un mensaje o llamada que te pondrá de buenas, pero no te emociones demasiado, no vayas a construir castillos en el aire para luego quedarte entre los escombros.

Virgo

Si tienes pareja, camina con cuidado: alguien del pasado podría volver para agitar las aguas. Prepárate para un chisme incómodo que involucra a alguien muy cercano, y que podría ponerte de malas por varios días.

Libra

Prepárate para una temporada pesada en el trabajo. El estrés se te va a subir hasta las pestañas, pero viene acompañado de dinerito extra y mejoras en tu bolsillo. No te quejes, que el que quiere resultados, tiene que aguantar la carga.

Escorpión

Se te está yendo el dinero como agua y ni sabes en qué. Es momento de ponerle freno a los gastos inútiles. Estás por entrar en una etapa que requiere madurez y cambios profundos, porque si sigues igual, podrías enredarte en un callejón sin salida.

Sagitario

No te humilles rogándole a quien ya te dio el cortón. Si no hay interés de su parte, da la media vuelta con dignidad. Aferrarte a lo que no es para ti solo te hace perder tiempo y energía.

Capricornio

Ojo con las personas del pasado que quieren volver. Antes de abrirles la puerta, pregúntate si vale la pena revivir lo que ya te costó tanto soltar. No todos regresan con buenas intenciones.

Acuario

Deja de aplazar tus pendientes, porque se te están acumulando y luego no vas a saber ni por dónde empezar. Haz lo que puedas hoy, aunque sea con flojera. Y de paso, haz limpieza en casa: deshazte de lo roto y estancado para dejar que fluya lo nuevo.

Piscis

El amor a distancia no tiene por qué ser complicado si hay ganas reales. Pero si ya estás dudando, toca preguntarte si vale la pena seguir en eso. A veces el corazón necesita claridad más que promesas.

Con información de Nana Calistar.

