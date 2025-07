Horóscopos de Mika Vidente para el fin de semana del 18 al 20 de julio

Aries

Cartas: El Papa, El Mago, 5 de Bastos

Mi cielo, este fin de semana el universo viene a darte un pequeño sacudidón: ya no eres esa personita de antes y es momento de actuar con madurez. Hay un tema del pasado que vuelve para resolverse, y aunque no sea exactamente como tú querías, será necesario aceptar lo que venga con responsabilidad. Recuerda: toda acción tiene su reacción.

Mientras menos te resistas, mejor fluirá todo. Y ojo, porque también llega un golpe de creatividad increíble. Úsalo para retomar proyectos que dejaste a medias, no para discutir con el ex —y menos ahora que Mercurio retrógrado ya se asoma.

La tarota dice que hace poco alguien te compartió una enseñanza valiosa… ¿ya la estás aplicando? Si lo haces, podrías abrir puertas que hasta ahora no se te habían mostrado.

La abundancia se deja ver, aunque de forma fugaz, así que vive el presente con más intención y gratitud. Usa tu inteligencia y emociones para construir, no para caer en dramas ni autoboicoteos.

Consejo del fin de semana: Canaliza tu energía en crear, no en destruir.

Tauro

Cartas: 10 de Bastos, 7 de Copas, Reina de Espadas

Esta semana se siente todo hecho bolas: información cruzada, gente metida, caos mental… ¿Sabes por qué? La universa dice que hay dos posibles razones: o te guardaste algo cuando debiste hablar, o dijiste demasiado en el peor momento.

Es posible que una palabra dicha por impulso haya detonado el conflicto, o que un silencio prolongado esté creando tensión. Pero calma, que todavía estás a tiempo de equilibrar las cosas. La clave está en hablar desde tu verdad, sin filtros pero con corazón. Solo así podrás resolver el enredo.

Por suerte, esta semana también trae un respiro. Tendrás pequeños momentos para relajarte y desconectarte. Los dolores de cabeza no vienen de la nada: estás cargando con demasiados pensamientos sin expresar. Y justo por eso, prepárate para una semana de conversaciones con personas muy distintas… ¡nada de reprimirte!

Y ojo, porque una de tus ideas recientes podría traerte abundancia. Solo necesitas darle forma y confiar en ella.

Consejo de la semana: Deja de mandar señales confusas y limpia tus espacios —físicos y emocionales.

Géminis

Cartas: 2 de Bastos, As de Bastos, 2 de Espadas

Mi geminiane del bien, este fin de semana las cartas te invitan a mirar con lupa tus amistades. No es que vengan nuevas (aunque nunca digas nunca), sino que las que ya tienes están entrando en una etapa de evolución y madurez. Algunas pasarán filtros importantes que te ayudarán a ver con claridad quién merece estar cerca y quién no vibra contigo.

Hazte las preguntas clave:

¿Quiénes te han acompañado en tus diferentes etapas?

¿Quiénes solo están cuando conviene?

Es momento de depurar tu círculo, y tienes toda esta temporada de retrógrados para observar, sentir y decidir sin prisas.

En temas del amor, podría reaparecer un ex ligue… pero ojo, volverá por deseo, no por amor duradero. Así que disfruta si quieres, pero no te claves, porque lo que empieza en temporada retrógrada suele desvanecerse cuando se acaba.

En cuanto al dinero, la tarota es clara: si no pones en marcha tus ideas, no verás resultados. Esta es tu señal para dejar de postergar eso que tienes en mente.

Semana intensa, sí, pero también poderosa. Ya te tocaba moverte con intención.

Consejo de la semana: No ignores las señales, por más pequeñas que parezcan.

Cáncer

Cartas: 5 de Copas, 9 de Pentáculos, La Fuerza

Ay mi Cáncer bello, este fin de semana empieza con un recordatorio importante: no descargues tus emociones con quien no tiene la culpa, ¿ok? Si algo te duele o te frustra, dirígelo hacia la causa real, no hacia los inocentes a tu alrededor. Sí, se vale un mini berrinche cumpleañero, pero con medida.

También es momento de ponerte límites y ser más responsable con tus finanzas. Si tienes alguna deuda pendiente, esta semana es ideal para organizarte y saldarla. Con Júpiter en tu signo, podrías sentirte más generoso o gastador de lo normal, así que ¡ojo con las compras impulsivas!

La universa te pondrá frente a pruebas de amor propio. Van a surgir situaciones que pondrán a prueba tu voluntad, tus emociones y tu capacidad para avanzar sin caer en viejas tentaciones (sí, tú sabes cuáles ).

Esta semana se trata de cerrar ciclos y dar el salto a una nueva etapa: de aprendiz a maestro, de duda a certeza, de contención a poder. Reconoce tu magia, tu valor y tu crecimiento. Todo lo que necesitas para seguir adelante ya vive dentro de ti.

Consejo de la semana: Menos berrinches, más enfoque.

Leo

Cartas: Caballo de Copas, La Emperatriz, Reina de Pentáculos

Mi león brillante, este fin de semana prepárate para mucha interacción social. ¡Tu agenda se va a llenar! Vas a convivir con varias personas —incluidas algunas que creías superadas. Sí, es probable que aparezca un ex amor o una historia del pasado (aunque sea solo en tus redes).

La tarota es clara: no te ilusiones ni caigas en conversaciones con dobles intenciones. Si llega a pasar, recuerda cuánto has crecido y todo lo que has aprendido. No vuelvas a lo que ya no suma.

Por otro lado, esta semana es perfecta para reconectar con tu mamá o con mujeres que han sido clave en tu vida. Un simple encuentro o una comida bastan para nutrir ese vínculo.

Aunque no lo notes a simple vista, estás en un momento de abundancia, y si lo reconoces, se expande aún más para el próximo mes. Agradece, y verás cómo todo fluye mejor.

En el amor, el tarot te manda una señal clarita: elige mejor, con los pies bien puestos sobre la tierra. Ya no es tiempo de juegos ni de ilusiones rápidas.

Ah, y un recordatorio práctico: cuida tu alimentación y tus horarios. Tu cuerpo también necesita que lo trates con cariño.

Consejo de la semana: Acepta que se acerca un nuevo ciclo y suéltalo todo con amor.

Virgo

Cartas: 3 de Pentáculos, La Sacerdotisa, 8 de Bastos

Mi querido Virgo, sabemos que tu inteligencia y lógica son impecables, pero esta semana el tarot te hace una invitación clara: escucha los mensajes que la vida y la gente te han estado dejando últimamente. Hay consejos valiosos a tu alrededor… solo necesitas bajarle tantito al análisis y abrirte a recibir.

También te recuerda que has hecho promesas a ti mismo que aún no cumples. ¿Qué pasó con esos planes que tanto querías? ¡No te sabotees! Tienes todo para lograrlos, solo falta que empieces a actuar.

Un punto importante: tu energía se ha estado drenando muy rápido, y eso tiene que ver con el desorden en tus espacios personales. Esta semana mover la energía de tu casa o lugar de trabajo puede desbloquear la abundancia —¡sí, hasta la económica!

La tarota dice que es momento de preguntarte si lo que haces realmente te llena. No tengas miedo de aceptar que ciertas cosas ya no te apasionan. La claridad llegará cuando pongas orden en tu entorno y sigas tu intuición.

Sí, eres perfeccionista, pero no seas tan duro contigo mismo. Esta semana, deja que tu sabiduría interna guíe tus pasos… y verás cómo todo se acomoda.

Consejo de la semana: Transforma tus palabras y promesas en acciones reales.

Libra

Cartas: 2 de Copas, El Mundo, Los Enamorados

Ay bebé... ¡te sacaste la mejor tirada de la semana! Literal, la tarota dice que se te están abriendo todos los caminos, incluso con la luna menguante encima. Este fin de semana es de pura expansión y buena vibra, sobre todo gracias a los vínculos que has construido últimamente, en especial en lo profesional.

La clave está en que esta vez tú tienes el control total. Las decisiones que tomes marcarán tu rumbo, así que evalúa bien tus opciones, pero elige el camino que te haga feliz (sí, si la dinerita te pone feliz… ¡pues va por ahí!).

Además, los astros te señalan que los idiomas pueden ser clave para tu crecimiento. Tal vez es momento de retomar algún curso o de prepararte para algo internacional.

En el amor:

Si tienes pareja, esta semana es perfecta para sentarse a hablar del rumbo de la relación, así evitan sorpresitas más adelante.

Si estás soltero, podría aparecer alguien muy interesante y de otro país… así que abre el corazón (y el traductor si hace falta).

Consejo de la semana: No permitas que nadie te haga sentir pequeño. Tu luz es grande, y es momento de brillar sin miedo.

Escorpio

Cartas: 2 de Pentáculos, 8 de Copas, 9 de Espadas

Mi amors, este fin de semana puede sentirse como el cierre de una era. Una etapa que, aunque dejó aprendizajes, también viene cargada de memorias y emociones intensas. Es normal si te invade cierta nostalgia o un bajón anímico… pero no te estanques ahí. No te castigues por lo que no hiciste en su momento, mejor acepta, suelta y sigue adelante.

Tu cuerpo podría empezar a manifestar lo que llevas guardado (dolores de cabeza, tensión, insomnio). ¿La solución? Muévete, literal y emocionalmente. Aléjate de lugares o personas que te hagan revivir versiones pasadas donde no te sentiste valorado.

La tarota también te avisa: esta semana la dinerita puede tardar en llegar, y con Mercurio retrógrado cerca, los retrasos están a la orden del día. Pero no es el fin del mundo; usa este momento para revisar tus avances, ver lo que ya has superado y hacer ajustes importantes.

En temas del amor, es momento de ser brutalmente honesto contigo:

¿Por qué sigues escogiendo al mismo tipo de persona que te rompe el corazón?

Cambia el patrón, bb. Tú mereces más.

Consejo de la semana: Transforma el coraje en creación. Escribe, pinta, baila, haz lo que necesites para liberar lo que pesa.

Sagitario

Cartas: Paje de Copas, 4 de Pentáculos, Paje de Espadas

Mi amor, este fin de semana puede sentirse como si todo pasara volando y no lograras avanzar gran cosa. Pero tranquilo, no te desesperes. El universo dice que estos días te servirán para encontrar equilibrio.

Si algo te está pidiendo atención, hazlo ya, no lo postergues. Y si hay cosas que simplemente no están fluyendo, no las fuerces. Deja que el tiempo te muestre con claridad hacia dónde sí vale la pena ir.

¿Lo mejor? Este fin de semana es ideal para retomar estudios o aprendizajes que dejaste a medias. No tengas pena de volver a empezar: aún estás a tiempo de adquirir ese conocimiento que puede impulsarte un nivel más arriba.

Y sí, la verdad es que te está yendo mejor que a muchos signos. Júpiter, tu planeta regente, sigue dándote su bendición. Estás como el "nepo baby" del zodiaco en este momento: con ventaja, pero también con responsabilidad.

Recuerda: sé firme cuando la situación lo pida, pero también flexible cuando la vida te muestre otro rumbo. Como un tallo de lavanda, firme y suave a la vez (y sí, qué bonita imagen jaja).

En el amor, deja claras tus reglas. Esta semana pinta excelente para divertirte, disfrutar y seguir construyendo desde el placer.

Consejo de la semana: Busca siempre el equilibrio en todo lo que hagas.

Capricornio

Cartas: 8 de Espadas, Reina de Copas, 5 de Pentáculos

Ey, Capricornio, este fin semana las emociones que habías dejado en pausa podrían aparecer de golpe. Y no, no es buena idea esconderlas detrás del trabajo o llenarte de pendientes. Lo que realmente necesitas es darles espacio para salir y procesarlas.

Toma lápiz y papel, escribe lo que sientes o exprésalo de forma creativa —pintar, dibujar o cualquier forma artística te ayudará a ver con claridad lo que llevas dentro. Sentir no es debilidad, es parte de tu fuerza.

En lo económico, llega dinerito que habías pedido desde hace tiempo, pero eso no significa que todo esté resuelto. Esta semana toca sentarse a revisar tus finanzas con seriedad. No te alarmes, no es que te vayas a quedar sin nada, pero tienes sueños grandes y necesitas ser más responsable con tu dinero si realmente quieres cumplirlos.

En el amor, se viene un ajuste importante. Revisa si tú y tu pareja están aportando lo mismo. Si no hay equilibrio, más adelante podrían venir tensiones.

Y sobre todo, no ignores tu intuición. Esta semana será tu brújula más confiable.

Consejo de la semana: Organiza tus recursos y canaliza tus emociones de forma consciente.

Acuario

Cartas: El Loco, El Emperador, El Sol

Ay, ay, ay, qué tirada tan poderosa, mi amor. Este fin de semana el universo finalmente te sonríe y tus planes empiezan a tomar forma justo como los habías imaginado. Por fin llega ese rayito de esperanza que tanto necesitabas.

La invitación para estos días es clara: relájate un poco y deja de ser tan serio. Baja el juicio hacia los demás y, sobre todo, concéntrate en ti y en lo que realmente importa.

Vas a recibir un gran impulso de energía, así que úsala con sabiduría. Tienes varios pendientes que requieren tu atención, no dejes que la energía se disperse en salir sin rumbo, o podrías perder oportunidades valiosas.

Si tus ingresos no están fluyendo como quisieras, es momento de replantear tu estrategia. Sé flexible y abierto a nuevas formas de avanzar. Puede que algunas estructuras que parecían sólidas comiencen a romperse, lo que es señal de que un nuevo ciclo y nuevas oportunidades están por llegar.

No temas considerar un trabajo más formal durante un tiempo; poner orden y estructura puede ser justo lo que necesitas para mejorar varios aspectos de tu vida, incluido el amor.

Consejo de la semana: Avanza sin miedo y mantén la mirada fija hacia adelante.

Piscis

Cartas: Caballo de Bastos, 6 de Bastos, As de Pentáculos

¡Eso es, mi valiente Piscis! La energía de coraje y determinación que sientes es justo lo que necesitas para hacer realidad tus metas. Hay un proyecto o sueño muy cerca de concretarse, así que no bajes el ritmo, aunque Mercurio Retrógrado esté por llegar.

Aplica toda esa fuerza para ti mismo primero: sé tu propio héroe. Cuidarte y valorarte no te hace egoísta, sino sabio.

Este fin de semana hay buenas señales de dinero, sobre todo gracias a un proyecto nuevo en el que estás trabajando con ganas y dedicación. Sigue así, porque el esfuerzo está dando frutos.

Además, no dudes en aceptar el amor y el apoyo que te ofrecen, sobre todo si tienes dudas sobre ti mismo; eso te ayudará mucho. La tarota incluso indica que podrías ganar un concurso esta semana o la próxima si mantienes esta energía.

También es buen momento para retomar algo que dejaste pendiente; puede traerte ingresos hacia finales de agosto.

En el amor, hay altas probabilidades de que algo nuevo y emocionante comience.

Consejo de la semana: Sigue creando con visión y confianza en ti mismo.

Con información de Mika Vidente.

