Nana Calistar: Horóscopos para HOY 17 de septiembre de 2025

Aries

Ten cuidado con una persona del extranjero que podría alterar tu tranquilidad emocional. También es posible el reencuentro con un ex. Usa la razón antes de abrirle de nuevo la puerta, pues de lo contrario podrías repetir un ciclo desgastante.

Tauro

Es momento de aprender de los errores pasados y dejar de tropezar con las mismas situaciones. Alguien de tu historia podría reaparecer, pero no permitas que afecte tu presente: abrir viejas heridas ya no tiene sentido.

Géminis

No pierdas energía en quienes en el pasado te lastimaron. La vida se encargará de equilibrar las cuentas. Tú dedica tu tiempo a cuidarte, a brillar y a seguir adelante. Eso sí, controla tu temperamento: podrías molestarte fácilmente por comentarios o actitudes que no merecen tanto peso.

Cáncer

Ten precaución con relaciones pasajeras, porque aunque parezcan tentadoras, podrían complicarte más de lo que imaginas. Si tienes pareja, llegan tiempos de renovación: la intimidad se fortalece y la conexión se reaviva con intensidad.

Leo

Planeas un viaje para disfrutar y relajarte, pero los gastos inesperados podrían detenerlo. No te frustres: aunque no se concrete ahora, lo mereces y pronto tendrás otra oportunidad.

Virgo

Septiembre te pide actuar con determinación en el ámbito laboral. Si no tomas decisiones, se cerrarán puertas. Es el momento de buscar nuevas oportunidades y no esperar pasivamente a que todo llegue por sí solo. Tu familia jugará un papel importante en estos días: aunque a veces te impacienten, valóralos mientras los tienes.

Libra

Un viaje con amistades podría llevarte a conocer en persona a alguien con quien ya has tenido contacto por redes. Si estás en pareja, se avecinan cambios en la rutina, incluso cierto distanciamiento por motivos laborales o familiares.

Escorpión

Tu actitud en el trabajo o con tu entorno cercano podría estar siendo demasiado tensa. Mejor canaliza esa energía en actividades productivas que realmente te den satisfacción.

Sagitario

El mes te invita a cerrar ciclos y a dejar ir lo que ya no aporta a tu vida. No temas soltar: solo así abrirás espacio para nuevas experiencias y oportunidades.

Capricornio

La suerte estará de tu lado, especialmente en juegos de azar. Aun así, mantén la prudencia: ganar puede ser un impulso, pero no te confíes ni abuses de la racha favorable.

Acuario

Los cambios económicos estarán presentes, por lo que deberás ser más consciente de tus gastos. Enfócate en lo que genera estabilidad y evita compras innecesarias. También ten cuidado con relaciones superficiales: lo que parece atractivo a primera vista podría no ser tan favorable después.

Piscis

Tu orgullo puede convertirse en un obstáculo que limita tu crecimiento. Aprender a perdonar y flexibilizar tu postura será clave para avanzar. Esperar siempre a que la otra persona dé el primer paso no te permitirá evolucionar emocionalmente.

