Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de septiembre de 2025

Aries

Deja atrás lo que ya no aporta y atrévete a vivir el presente. La rutina está apagando tu energía y, si tienes pareja, puede desgastar la relación. Es momento de renovar, aportar frescura y darle vitalidad a lo que compartes, antes de que el cansancio afecte a ambos.

Tauro

Aprende a poner límites y a decir “no” sin culpa. Este mes marca un ciclo de desprendimiento y renovación: suelta lo que ya no tiene lugar en tu vida. Recuerda que los errores son lecciones disfrazadas, pero no los justifiques; enfréntalos y crece a partir de ellos.

Géminis

Septiembre te invita a dejar de invertir energía en lo que no suma. Concéntrate en lo que de verdad mueve tu mundo y asume tu responsabilidad en los enredos que surgen. Aprende a resolver sin buscar culpables y mantén una actitud positiva, porque la vida no está hecha para vivirla en la tristeza.

Cáncer

Este mes se revelará la verdadera cara de una amistad en la que confiabas, y esa experiencia será dura. Reconocerás la necesidad de soltar vínculos que no son sinceros. Es el momento perfecto para dar un sí a ese proyecto que has dejado guardado y apostar por ti mismo.

Leo

El inicio del mes te impulsa a dejar atrás el pasado y enfocarte en lo que deseas construir. No te aferres a lo que ya no tiene retorno; dirige tu energía hacia lo que sueñas y declara lo que quieres. El universo está a tu favor y puede sorprenderte con grandes oportunidades.

Virgo

Este septiembre puede traer nostalgia y recuerdos que te remuevan el corazón, pero no te quedes atrapado en la melancolía. Defiende tus ideas y mantente firme, porque más vale sostener tu verdad que vivir cambiando de opinión por miedo a incomodar.

Libra

Este mes te invita a valorar tu amor propio y dejar de conformarte con lo que no mereces. En lo económico, organiza tus recursos y evita gastos innecesarios. Si estás en pareja, modera los celos y las suposiciones que solo existen en tu imaginación.

Escorpión

Septiembre despierta tu deseo de ir tras lo que realmente anhelas. Puede presentarse un viaje o movimiento que aclare tu rumbo. Sin embargo, mantente alerta: hay personas en tu entorno que miran con envidia y podrían intentar afectar tu camino. Protégete y cuida tu energía.

Sagitario

No pongas expectativas en quienes ya sabes que no cumplirán. Este mes no es para lamentaciones, sino para cerrar ciclos y soltar lo que te genera malestar. Atrévete a experimentar lo nuevo y regálate la oportunidad de comenzar otra vez.

Capricornio

Septiembre te recuerda que es tiempo de perseguir tus sueños sin postergarlos más. Enfócate en lo que realmente importa y no permitas que la frustración se refleje en tu trato con los demás. Cuida tu carácter, porque la familia y quienes te rodean no son responsables de tus enojos.

Acuario

Este mes trae la necesidad de mejorar lo que en el pasado te limitó. No te dejes influir por comentarios malintencionados: quienes critican lo hacen porque no soportan tu brillo. Si tienes pareja, sé consciente de que los conflictos económicos o familiares podrían tensar la relación.

Piscis

Septiembre llega con transformaciones necesarias, sobre todo en lo sentimental. Es momento de cerrar capítulos repetitivos que ya no aportan paz y abrir espacio a lo que te brinde serenidad y crecimiento emocional.

Con información de Nana Calistar.

EE