Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de septiembre de 2025

Deja atrás lo que ya no aporta y atrévete a vivir el presente. La rutina está apagando tu energía y, si tienes pareja, puede desgastar la relación. Es momento de renovar, aportar frescura y darle vitalidad a lo que compartes, antes de que el cansancio afecte a ambos. Aprende a poner límites y a decir “no” sin culpa. Este mes marca un ciclo de desprendimiento y renovación: suelta lo que ya no tiene lugar en tu vida. Recuerda que los errores son lecciones disfrazadas, pero no los justifiques; enfréntalos y crece a partir de ellos. Septiembre te invita a dejar de invertir energía en lo que no suma. Concéntrate en lo que de verdad mueve tu mundo y asume tu responsabilidad en los enredos que surgen. Aprende a resolver sin buscar culpables y mantén una actitud positiva, porque la vida no está hecha para vivirla en la tristeza. Este mes se revelará la verdadera cara de una amistad en la que confiabas, y esa experiencia será dura. Reconocerás la necesidad de soltar vínculos que no son sinceros. Es el momento perfecto para dar un sí a ese proyecto que has dejado guardado y apostar por ti mismo. El inicio del mes te impulsa a dejar atrás el pasado y enfocarte en lo que deseas construir. No te aferres a lo que ya no tiene retorno; dirige tu energía hacia lo que sueñas y declara lo que quieres. El universo está a tu favor y puede sorprenderte con grandes oportunidades. Este septiembre puede traer nostalgia y recuerdos que te remuevan el corazón, pero no te quedes atrapado en la melancolía. Defiende tus ideas y mantente firme, porque más vale sostener tu verdad que vivir cambiando de opinión por miedo a incomodar. Este mes te invita a valorar tu amor propio y dejar de conformarte con lo que no mereces. En lo económico, organiza tus recursos y evita gastos innecesarios. Si estás en pareja, modera los celos y las suposiciones que solo existen en tu imaginación. Septiembre despierta tu deseo de ir tras lo que realmente anhelas. Puede presentarse un viaje o movimiento que aclare tu rumbo. Sin embargo, mantente alerta: hay personas en tu entorno que miran con envidia y podrían intentar afectar tu camino. Protégete y cuida tu energía. No pongas expectativas en quienes ya sabes que no cumplirán. Este mes no es para lamentaciones, sino para cerrar ciclos y soltar lo que te genera malestar. Atrévete a experimentar lo nuevo y regálate la oportunidad de comenzar otra vez. Septiembre te recuerda que es tiempo de perseguir tus sueños sin postergarlos más. Enfócate en lo que realmente importa y no permitas que la frustración se refleje en tu trato con los demás. Cuida tu carácter, porque la familia y quienes te rodean no son responsables de tus enojos. Este mes trae la necesidad de mejorar lo que en el pasado te limitó. No te dejes influir por comentarios malintencionados: quienes critican lo hacen porque no soportan tu brillo. Si tienes pareja, sé consciente de que los conflictos económicos o familiares podrían tensar la relación. Septiembre llega con transformaciones necesarias, sobre todo en lo sentimental. Es momento de cerrar capítulos repetitivos que ya no aportan paz y abrir espacio a lo que te brinde serenidad y crecimiento emocional. Con información de Nana Calistar. EE