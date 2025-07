Aries

En el amor, también necesitas un respiro. Has estado dando demasiado sin pensar en ti, y eso te está dejando vacío. Se asoma la posibilidad de un viaje romántico con alguien especial que podría cambiar tu forma de ver los vínculos. No tengas miedo a sentir, pero tampoco te entregues sin conciencia. Esta vez, que el amor no te revuelque, que te construya.

Tauro

Estás dejando que viejas heridas dicten cómo amas ahora, y eso solo te está cerrando puertas. Hay alguien a tu alrededor que quiere entrar a tu vida con intenciones limpias, pero si no sueltas a quien ya no está, lo vas a espantar. Deja de contar tus penas como si fueran parte de tu historia de amor. Ya toca escribir algo nuevo, algo que te haga bien.

Géminis

Ya basta de querer recuperar lo que se fue . En el amor, insistir donde no hay respuesta solo te desgasta. Vienen nuevas personas con otra vibra, más ligera, más sana. Abre la puerta a lo diferente. Y si hay una conexión del pasado que vuelve, asegúrate de que no sea solo por costumbre o soledad.

Cáncer

Reconcíliate con lo que diste en el pasado, incluso si no te lo agradecieron. Amaste como sabías, y eso ya es suficiente. Ahora toca proteger lo que eres. Alguien podría volver con promesas viejas envueltas en palabras nuevas. No repitas la historia si sabes que el final ya lo conoces.

Leo

No todos van a corresponder a tu forma de amar, y está bien. No te achiques por quienes no supieron ver tu luz. El amor propio también es decir “hasta aquí” cuando te das cuenta de que estás dando más de lo que recibes. Suelta ese apego a quien ya no te elige y empieza a elegirte tú.

Virgo

Alguien podría llegar a tu vida de forma inesperada y sacarte de ese modo “todo bajo control” que tanto te cuesta soltar. Te va a poner incómodo, sí, pero también te va a mover el corazón. No corras, no huyas: lo que es real no necesita que lo forces, solo que te abras a vivirlo sin miedo.

Libra

El amor no se trata de sostener vínculos por costumbre ni de mendigar atención. Estás aprendiendo a elegir con más sabiduría y eso se nota. Se aproxima una conexión donde te vas a sentir visto de verdad, sin disfraces. Pero para que llegue, primero tienes que cerrar lo que aún arrastras por miedo a soltar.

Escorpión

Estás en una etapa donde el amor se está redefiniendo para ti. Lo que antes te atraía ya no te llena. Podrías sentirte dividido entre alguien que te mueve la pasión y otro que te ofrece paz. ¿Quién dijo que no puedes tener ambas? Elige con el corazón, pero no ignores lo que tu alma necesita.

Sagitario

Hay alguien que te observa en silencio, esperando a que lo notes. Mientras tú corres detrás de imposibles, te pierdes de quien ya está ahí. El amor a veces no llega con fuegos artificiales, sino con estabilidad y calma. Aprende a valorar eso. No te distraigas en promesas vacías.

Capricornio

No descargues tus frustraciones en quien no tiene la culpa. En el amor, a veces solo basta respirar antes de reaccionar. Si estás en pareja, cuida lo que construyeron. Y si estás solo, deja de ver la soledad como castigo. El amor empieza por tratarte como tú esperas que te traten.

Acuario

Tienes muchas puertas abiertas, pero te cuesta decidir cuál cruzar. El corazón te dice una cosa, la cabeza otra. No huyas del amor por miedo a perder tu libertad. Hay personas que suman sin atarte. Habla, aclara, no dejes que el silencio enfríe lo que podría ser fuego compartido.

Piscis

No finjas encajar en historias que ya sabes que no son tuyas. Tu corazón es sensible, sí, pero también sabio. No ignores las señales. Si alguien no te hace sentir visto, no te quedes esperando a que cambie. El amor que mereces no te va a hacer sentir pequeño ni confundido, sino en casa.

Con información de Nana Calistar.

EE