Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de julio de 2025

Aries

Tu cuerpo necesita un descanso de los excesos. Es momento de cuidar lo que comes y retomar el ejercicio, no solo por salud, también porque necesitas más energía para lo que está por venir. Se vislumbra la posibilidad de un viaje muy especial con alguien significativo. Si puedes, no lo pienses tanto y atrévete. Vive sin miedo, pero con conciencia. No todo se trata de control, pero tampoco de desbordarse.

Tauro

Deja de cargar con errores del pasado como si fueran parte de tu identidad. Lo que viviste ya te enseñó lo necesario, ahora enfócate en lo que sigue. Estás por entrar en una etapa de mayor armonía, pero para que fluya, deberás tomar distancia de una persona cercana que solo alimenta los conflictos. No compartas en exceso tus planes; cuídalos, protégelos y deja que maduren en silencio.

Géminis

Ya no insistas en lo que se fue. Si alguien decidió irse, probablemente no era parte del camino que estás destinado a seguir. Nuevas personas, experiencias y oportunidades llegan para darte un respiro emocional. También se ve la posibilidad de reconectar con familiares que viven lejos o recibir visitas que te llenarán de alegría. Ábrete a lo nuevo sin temor ni nostalgia.

Cáncer

Es hora de reconciliarte con quien fuiste y con lo que has vivido. No sigas arrastrando culpas que ya no te corresponden. Has cambiado, y aunque aún lo estás asimilando, sabes que ese cambio era necesario. Alguien del pasado podría volver con intenciones poco claras. Tú decides si retomas esa historia o cierras el capítulo definitivamente. Protégete emocionalmente y actúa con madurez.

Leo

No sigas esperando que las personas cambien solo porque tú lo mereces. Hay oportunidades que estás dejando pasar por miedo, y no es justo para ti seguir atrapado en la duda. La vida te ha enseñado a través de errores y pérdidas, pero también te ha ofrecido nuevas oportunidades que aún no has querido ver. Suelta el pasado y decide avanzar con más confianza.

Virgo

Una persona del pasado reaparece y con ella recuerdos que te harán reflexionar. En el plano amoroso, alguien nuevo podría surgir de forma inesperada, tal vez a través de redes sociales o amistades en común. Al mismo tiempo, comprenderás que alguien que salió de tu vida lo hizo por una buena razón. Agradece lo vivido y permite que lo nuevo llegue sin prejuicios.

Libra

Vienen momentos positivos, y los mereces. Deja de intentar sostener vínculos que no te valoran. Es momento de confiar más en ti y de lanzarte con ese proyecto o idea que vienes postergando. Si se presenta un cambio en tu trabajo, evalúa tus opciones desde la calma, pero con visión clara. No todo lo que brilla es oro, pero hay oportunidades que valen el riesgo.

Escorpión

Alguien cercano atravesará un proceso difícil y buscará tu apoyo. Está bien acompañar, pero recuerda que no puedes cargar con el mundo. Es importante que te priorices y que no te exijas más de lo que puedes dar. Tus metas son personales, no tienes que demostrarlas a nadie. Acepta tus límites y aprende a decir que no sin culpa.

Sagitario

Cuida tu entorno, no todos los que te sonríen están de tu lado. Hay personas cercanas que podrían estar hablando mal de ti sin justificación. Evita desgastarte buscando en otros lo que ya tienes cerca: hay alguien valioso esperando ser visto. Mantente firme, no caigas en provocaciones. Tu energía llama la atención, pero también genera envidias. Que eso no te detenga.

Capricornio

No permitas que un mal momento emocional afecte tus relaciones cercanas. Si tu pareja necesita espacio, respétalo sin asumir lo peor. La vida te pondrá a prueba, pero no será en vano. Superar esa etapa te mostrará con claridad qué personas y situaciones realmente te aportan, y cuáles solo te restan. Agradece la lección, aunque duela.

Acuario

Se abren nuevas puertas en lo emocional y económico. Tendrás que elegir con el corazón, pero sin descuidar la razón. Podrías recibir críticas de alguien cercano, pero no te lo tomes personal si esa persona no conoce tus esfuerzos. Estás disperso y eso podría provocarte accidentes menores. Presta atención. Y si en tu relación hay frialdad, habla con claridad antes de generar suposiciones innecesarias.

Piscis

No trates de encajar donde no perteneces. Sé tú mismo sin necesidad de impresionar a nadie. Tienes metas claras, pero necesitas compromiso para lograrlas. No confíes ciegamente: algunas personas podrían decepcionarte, incluso aquellas que decían estar siempre. La nostalgia puede llegar, pero no te estanques en lo que ya no es. Honra lo que viviste y sigue creciendo.

Con información de Nana Calistar.

