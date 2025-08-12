Aries

Confía en tu encanto natural, porque tienes la capacidad de atraer a quien realmente merezca tu cariño. No necesitas insistir en un amor que no te corresponde. Se acerca una persona que sabrá valorarte como mereces.

Tauro

El amor familiar y de pareja será tu refugio estos días. Es un buen momento para demostrar afecto y reforzar lazos con quienes más quieres. Comprenderás que el amor verdadero se nota en los momentos difíciles, no solo en los felices.

Géminis

Llegarán revelaciones que aclararán tu visión sobre el amor y las relaciones. Confía en tu intuición, porque sabrás detectar quién te quiere de forma sincera y quién solo busca su propio beneficio.

Cáncer

Deja atrás lo que no funcionó y abre el corazón a nuevas posibilidades. Conocerás personas que te recordarán que el amor puede ser una experiencia luminosa y que siempre hay algo bonito por descubrir.

Leo

Viene una etapa de cambios positivos en el amor que te llenarán de seguridad y alegría. Tu magnetismo atraerá a alguien que no solo te hará sentir bien, sino que también compartirá tus sueños.

Virgo

Se presentará la oportunidad de vivir momentos románticos diferentes, incluso en un viaje o una experiencia nueva . Si tienes pareja, será importante manejar con madurez los celos y la desconfianza.

Libra

Podrás aprender que en el amor no siempre todo es perfecto, pero cada situación trae un aprendizaje. Evita rodearte de personas que critiquen o interfieran en tu vida sentimental.

Escorpión

Es momento de poner límites en tus relaciones y valorar lo que ofreces. No dejes que una decepción te quite las ganas de amar. Alguien que te apreció en el pasado podría reaparecer, pero revisa si esa puerta conviene abrirla.

Sagitario

Tu energía estará enfocada en encontrar un amor auténtico. Sin embargo, cuida a quién le das tu confianza, porque podrías descubrir actitudes que no esperabas.

Capricornio

Has aprendido a ser más selectivo en el amor y eso te llevará a relaciones más sanas. Ahora buscas vínculos que aporten paz, no cargas innecesarias.

Acuario

Cuida tus cambios de humor para que no afecten tu vida sentimental. Un amor del pasado podría volver, pero no para darte calma, sino para poner a prueba lo que hoy has construido.

Piscis

Viene un tiempo en el que el amor fluirá con ternura y estabilidad. Si estás conociendo a alguien, hay grandes posibilidades de que surja una relación sólida que te aporte serenidad.

Con información de Nana Calistar.

EE