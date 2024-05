Nana Calistar: Esto le depara a tu horóscopo HOY 31 de mayo

Aries

Estarás alerta ante las intenciones poco sinceras de una amistad. Es esencial que no te dejes influenciar por aquellos que solo buscan obtener información de ti. Deberías ser más reservado en tus asuntos personales para evitar cometer errores graves.

Se avecinan días de transformación en los que el amor se manifestará plenamente, y tendrás buena fortuna en los juegos de azar.

No debes entregar todo tu amor y confianza sin discernimiento, ya que esto puede llevarte a situaciones complicadas. Hoy descubrirás la verdadera naturaleza de alguien que considerabas cercano, y es probable que te decepciones al confirmar las habladurías sobre esa persona. Aunque enfrentarás cambios significativos que pueden resultar dolorosos, te volverán más resiliente de lo que crees posible.

Tauro

Es importante que no descuides tus sueños ni tus planes, ya que hay muchas energías negativas a tu alrededor que podrían afectarte. Experimentarás insomnio en estos días, por lo que necesitas descansar más, ya que cada noche sin dormir te afecta considerablemente.

Se acercan días en los que tu situación financiera mejorará en varios aspectos y de manera significativa. Un miembro de tu familia requerirá tu apoyo en fechas próximas.

El amor no está fuera de tu alcance, pero a veces tu desconfianza te impide permitir que florezca y se desarrolle en ti. Date la oportunidad de arriesgarte y conocer mejor a esa persona, ya que el amor no surge de inmediato, sino que se construye con el tiempo.

Ten cuidado de no depositar demasiadas expectativas en quien no lo merece, ni de ilusionarte con situaciones que podrían llevarte por el camino equivocado.

Géminis

Es fundamental que no descuides tu salud y figura, ya que podrías experimentar aumentos de peso significativos. Te verás inmerso en una situación conflictiva que te colocará en una encrucijada. No temas enfrentarte a aquellos que te están causando problemas; aclara las cosas y no permitas que abusen de tu buena voluntad.

Debes prestar más atención a tu dieta y ejercicio, ya que estás ganando peso debido a tus hábitos alimenticios. Es importante no confundir amor con amistad, y evitar enamorarte fácilmente de quienes pasan por tu vida.

Aprende a confiar en tus capacidades para alcanzar tus metas y deseos. Observarás cómo la vida trata a aquellos que te han hecho daño en el pasado, recordando que el karma siempre cobra su deuda y quienes actúan mal eventualmente enfrentan las consecuencias.

Cáncer

Es importante que tengas cuidado con tus palabras, ya que podrías cometer una indiscreción que lastime a personas importantes para ti. Mantente alerta con respecto a una amistad que podría estar hablando de ti y revelando secretos confiados.

Se vislumbran mejoras económicas y la posibilidad de embarcarte en un proyecto empresarial próximamente. Aquellos que realmente te valoran te aceptarán tal como eres, pero es momento de esforzarte por mejorar tu imagen personal sin excederte.

Es probable que conozcas a alguien con quien has estado interactuando en Facebook, y es posible que te enamores rápidamente. El inicio de junio podría encontrar tu ánimo algo bajo al ver que algunos de tus sueños aún no se han cumplido, pero recuerda que cada nuevo mes trae consigo la oportunidad de seguir trabajando hacia tus metas. Lo más importante es no permitir que nada te derrote y seguir adelante con determinación en tu día a día.

Leo

En ocasiones, tiendes a ser demasiado altruista, olvidando cuidar de ti misma. Es posible que hayas tenido las mejores intenciones en relaciones pasadas, pero no siempre las cosas resultan como esperamos. Es importante que aprendas a establecer límites y a ser exigente con aquellos que te demandan mucho.

Pronto recibirás un dinero inesperado que te será útil para un próximo viaje. No te culpes por errores que no son tuyos y enfócate en vivir el presente. Practica la paciencia con los demás, ya que a veces reaccionas de forma explosiva sin motivo aparente.

Deja de cargar con la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor; no te permitas ser aprovechada por los demás. Si estás soltera, ten cuidado de no convertirte en la tercera persona en una relación, ya que esto solo traerá dolor y conflicto.

Virgo

Es crucial que guardes tus planes para ti misma, ya que la envidia puede obstaculizar tu progreso. Si tu pareja muestra signos de celos o intenta provocarte, mantén la calma y no alimentes la discusión; una sorpresa positiva llegará a tu vida en menos de dos semanas.

Personas del pasado seguirán causándote problemas, por lo que es momento de depurar tu círculo social y alejarte de aquellos que te restan en lugar de sumar.

Una amistad podría empezar a sentir deseos intensos por ti. Un proyecto que tienes en mente podría ser la clave para encontrar la motivación necesaria para seguir adelante.

Libra

Recuerda que aquellos que realmente te quieren lo demostrarán con acciones, mientras que aquellos que no simplemente te darán excusas. Es momento de enfocarte en el presente y dejar atrás el pasado y el futuro que no tienen relevancia en este momento. El inicio de junio te encuentra con una excelente actitud, úsala para consolidar metas, planes y proyectos, ya que es un momento ideal para comenzar nuevos desafíos.

Grandes cambios están en camino para ti, incluyendo la llegada de nuevas amistades y un posible nuevo amor. Es hora de dejar ir todo aquello que te ha causado daño y alejar de tu vida a aquellas personas que solo traen negatividad y chismes.

Si estás en una relación, es posible que surja un embarazo inesperado, así que toma precauciones. Además, se vislumbra la llegada de dinero extra y la posibilidad de realizar alguna compra o venta de algún artículo.

Escorpión

Es probable que recibas noticias de familiares que hace tiempo no ves. Se vislumbra la llegada de un nuevo amor que te ayudará a comprender mejor ciertas preocupaciones que te agobian. Sin embargo, ten cuidado con los amores pasajeros, ya que pueden no ser para ti en este momento.

Deja de lado las cuestiones amorosas por ahora y concéntrate en resolver tus problemas personales; aprender a vivir en soledad te preparará para enamorarte cuando sea el momento adecuado.

Es el momento de invertir en ti mismo, tanto en tu apariencia personal como en hacer realidad esos caprichos que has pospuesto por diversas razones. Si estás en una relación llena de problemas, es hora de tener una conversación sincera con tu pareja. Si ninguno está dispuesto a esforzarse por mejorar la relación, es mejor seguir caminos separados para evitar resentimientos y daños mayores.

Sagitario

No te culpes por nada y aprende a aceptar lo que el destino te presenta. Aleja a las personas que solo te roban energía y enfócate en ti mismo. Confía en tus habilidades empresariales, ya que estás en un momento propicio para concretar proyectos lucrativos que te brindarán grandes ganancias económicas.

Sé precavido con posibles accidentes o caídas, ya que podrían ser frecuentes en este período. No le des demasiada importancia a los comentarios de los demás; la envidia puede estar a tu alrededor y obstaculizar tu progreso. Ten cuidado con un viaje que podría cancelarse en el último momento.

Capricornio

Es posible que te encuentres en medio de chismes y malentendidos provocados por un amigo cercano. No temas a los cambios en el ámbito laboral; este es un momento propicio para ello. Si tienes pareja, podrían enfrentar un período complicado lleno de dudas, pero también es una oportunidad para iniciar de cero y perseguir tus metas y sueños con determinación.

Es importante que fortalezcas tu corazón para no sufrir tanto por las adversidades. Si estás en una relación, este es un buen momento para consolidarla y hacerla más estable. Sin embargo, si la dinámica de tu relación ha cambiado, es necesario que analices los errores y cambies la rutina para revitalizarla.

Tu pasado seguirá siendo parte de ti, pero no dejes que te impida avanzar hacia el futuro; aprende a dejar ir a las personas con las que compartiste momentos importantes.

Acuario

El amor a distancia puede no ser tu fuerte, pero recuerda que cuando existe un interés mutuo, la distancia no debería ser un obstáculo. No permitas que nadie te haga sentir menos ni te conviertas en la segunda opción.

Si has estado en una relación tóxica o llena de desconfianza, es hora de pasar página; la vida es demasiado corta para vivir con alguien que te resta en lugar de sumar. Presta atención a tu bienestar emocional y no te lastimes más por quienes no lo merecen.

La vida te presentará pruebas que te harán valorar lo que tienes, así que aprende a apreciar lo que tienes en lugar de quejarte constantemente.

Piscis

Es posible que atravieses días de altibajos emocionales, pero es importante que no trates de cambiar por alguien que no valga la pena. Este es un momento ideal para reevaluar tus amistades y concentrarte en aquellas que realmente importan, dejando de lado a quienes no aportan nada positivo a tu vida.

Puede surgir la posibilidad de cambiar de trabajo o de mejorar tu situación económica. Presta especial atención a tu salud, ya que las enfermedades infecciosas podrían ser frecuentes en este período.

No esperes demasiado de los demás para evitar decepciones, y sé consciente de que tus palabras y compromisos pueden tener un impacto importante en tu vida y en la de los demás. Evita involucrarte en chismes y problemas innecesarios, y recuerda pensar antes de hablar y comprometerte para evitar cometer errores y no cumplir con tus promesas.

Con información de Nana Calistar

MF