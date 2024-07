Nacho Cano denuncia persecución

El músico Ignacio Cano se defendió ayer de las acusaciones que se hicieron en su contra, sobre contratar inmigrantes con situación irregular en España, y aseguró que esto se trata de algo que va más a una persecución política, que terminó afectando a 17 estudiantes mexicanos.

El creador del musical “Malinche” consideró que su amistad con Isabel Ayuso, miembro del Partido Popular, es la causa de que haya sido detenido ayer en una comisaría de Madrid.

Contó que la policía y una inspectora de trabajo se presentaron hace dos semanas en la escuela, para llevarse a los estudiantes mexicanos con el fin de interrogarlos, todo dirigido a lograr una acusación, contó una estudiante mexicana.

Nacho subrayó que los estudiantes cuentan con apoyo económico para gastos, comida y hospedaje, pero no están percibiendo un salario como trabajadores.

“A la semana siguiente me avisan de la comisaría que tengo que ir a declarar; he ido esta mañana (ayer), me detienen, pero lo hacen 10 minutos, para hacerme la foto y ponerme la huella, no hay nada que ocultar, todo ha sido transparente”, dijo Cano.



Libertad provisional

El compositor y productor teatral español quedó en libertad provisional ayer después de declarar ante la Policía por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para el espectáculo musical “Malinche”, que actualmente se presenta en Madrid y alista su llegada a México para el 2025.

Cano, uno de los fundadores del grupo musical Mecano, ahora se encuentra a la espera de ser citado por el juzgado que lleva la investigación, según fuentes policiales.

En la misma operación también fue detenida una mujer supuestamente relacionada con el caso y el productor teatral.

Las detenciones se produjeron a raíz de varias denuncias interpuestas por los trabajadores del espectáculo por presuntas irregularidades en las contrataciones. En ellas señalan a Cano como autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecer la inmigración irregular, según las citadas fuentes.

El musical se centra en el personaje de “Malinche”, de origen azteca, y su historia de amor con el conquistador español Hernán Cortés; se estrenó en septiembre de 2022, y ya ha superado las 500 funciones.

El espectáculo llegó precedido de polémica por las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigiendo a España pedir perdón con motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia del país y los 500 de la conquista.

Cano respondió con que el musical es una oda al mestizaje y a la conquista de México y que, con su obra, no quería juzgar a nadie.

“Malinche” supuso el regreso de Nacho Cano a la primera plana del mundo musical tras años en los que su carrera en solitario no terminaba de cuajar, después del éxito de Mecano, junto a su hermano José María y la cantante Ana Torroja, que se separaron definitivamente en 1998.

