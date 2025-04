La cantante y actriz Lucía Méndez se encuentra hospitalizada tras haberse contagiado de COVID-19. Su estado de salud le ha obligado a recibir tratamiento con máscara de oxígeno desde el domingo en el Hospital Español de la Ciudad de México, de acuerdo con información del programa de radio de Maxine Woodside.

Méndez cumplió 70 años el pasado 26 de enero. Siete décadas que recibió con una mega fiesta con amigos.

Hace una semana, Méndez acudió a un evento donde fue reconocida como una de las 100 personalidades más influyente del entretenimiento; no es la primera vez que la protagonista de "El extraño retorno de Diana Salazar" se contagia de COVID-19, en esta ocasión comenzó a sentirse mal desde el sábado en la noche y el domingo acudió al hospital y ya no la dejaron salir, pues no podía respirar ni hablar.

Sin embargo, se espera que si todo continúa estable podría salir el sábado.

OB