Nach hará sonar su rap en C3

El cantante español Ignacio José Fornés Olmo, mejor conocido como Nach, se alista para ofrecer un concierto en la Perla Tapatía hoy en el C3 Stage. Luego de su presentación en el festival Vive Latino, en donde incluso gente lloró durante su recital, esta casa editorial pudo platicar con el rapero sobre su nuevo disco, sus colaboraciones, su libro y lo que la audiencia escuchará en Guadalajara.

¿Qué sientes al escuchar tus primeras canciones después de 20 años?

Las escucho recordando el contexto con el que fueron creadas, a veces me hace mucha gracia las cosas que decía. Veo que el sonido podría haber sido mucho mejor, claro, estábamos más limitados en aquella época, pero veo que decía cosas que tenían ya sentido, un peso y que ya me estaba dirigiendo hacia donde quería ir como artista, no copiaba a nadie, tenía mi propio estilo, eso que me llevó a ser el artista que soy y eso me hace sentir muy orgulloso.

¿Qué ingredientes son diferentes de “Almanauta” con respecto a tus discos pasados?

Es un disco muy ambicioso, tanto musical como en líricas. Se ve una evolución en la grabación, las temáticas que uso y la música que la acompañan. No me he querido cerrar a ningún estilo musical; desde el hip hop clásico, pasando por música contemporánea, jazz, trap, un montón de estilos que forman parte de lo que escucho, siempre intentando probarme en distintos tempos y al momento de escribir las letras no me intenté frenar, en una época donde cada vez las canciones son más cortas, quise contar lo que quería sin mirar el tiempo.

En el disco colaboras con artistas como Kase. O, Residente y hasta Bunbury, ¿cómo se logró?

Con cada uno fue diferente, les di un sentido para entrar y ha sido muy fácil. Con Bunbury quise abordar algo que sé que se identifica mucho, los dos lados del telón. A Residente lo admiro y respeto, buscamos la idea de hacer un tema potente que hablara a nivel personal y a nivel de la industria, nos pusimos a hacer la parte instrumental junto con un productor con el que René ha trabajado mucho.

¿Qué opinas de la escena de rap/hip hop en español? ¿Crees que el rap de ahora está a la altura de lo que se merece?

Vengo de una época diferente, donde el rap era para contar cosas que suceden en la realidad, sigue sucediendo hoy en día, pero se ha ramificado mucho. Hay gente que hace cosas con mensaje vacío, otras con misión más comercial y gente que mantiene la esencia del hip hop de verdad: buenas rimas con buenos ritmos. Yo no juzgo a nadie, entiendo todas las propuestas. Hay de todo, buenos, malos, mediocres...

Siempre me identificaré con los que dan un mensaje, un porqué, que cuenta algo, que vale la pena y que ayuda, que aporta y afecta las vidas de quienes las escuchan; ese es el hip hop que a mí me cambió la vida, es el que yo busco.

¿Cómo influyó en tu escritura el hecho de que publicaras “Hambriento”, un libro de poesía?

Con él he tomado mucho aire, he bajado pulsaciones personales desde otro punto de vista. Escribir un libro te lleva a hacer una terapia desde un punto de vista mucho más personal, en ese libro la honestidad es al 200%, salió de las ganas de contar algo por una necesidad de hablar conmigo mismo.

Me ha venido muy bien a nivel vital y eso es lo que más valoro. Vender más libros o no, eso no lo puedo controlar, lo que sí es releerlo y darme cuenta que forma parte de mi vida. Ahora estoy preparando un segundo libro y espero que la gente se siga identificando con él.

¿Qué se escuchará en tu concierto en Guadalajara?

Habrá un recorrido musical por toda mi carrera; también, un montón de temas clásicos. Habrá tracks para la gente que me conoce desde el principio.

No te lo pierdas

Nach/ Hoy/ C3 Stage/ 20:00 horas/ Banda que abre: Juglares y Locos/ Boletos general $600; VIP $1000,

incluye: entrada preferencial + póster + dos bebidas + balcón.