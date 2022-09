El periodista Rob Sheffield en la revista Rolling Stone ha calificado del peor al mejor espectáculo presentado en el medio tiempo del Super Bowl, tras darse a conocer que Rihanna será la próxima estrella en acaparar el llamado “Halftime Show” para el máximo encuentro deportivo que la NFL tendrá en febrero del 2023.

En su artículo, Rob Sheffield repasa breve y puntualmente la principales características de los espectáculos que han transitado en el “Halftime Show”, recordando que este escenario es considerado como uno de los más importantes para cualquier estrella de reconocimiento mundial al tener una audiencia de 150 millones de espectadores en vivo, por lo que la presión para presentar una producción de altura ha sido el talón de Aquiles de quienes han intentado marcar estilo y han fracasado en su intento, ya sea por la críticas que levantaron en su momento y aún son recordadas o porque la producción no resultó como se había prometido.

En el último lugar, en la posición 34, Rolling Stone posiciona al espectáculo ofrecido por Black Eyed Peas de 2011, calificado a secas como “el peor”, pese a tener entre sus invitados a Usher y Slash.

En la posición 33, el periodista menciona que previo a los años 90, era evidente que los encargados del Super Bowl no tenían idea del potencial del “Halftime Show” y este espacio era tomado como el momento perfecto para ir al baño o distraerse en cualquier otra cosa en lo que se retomaba el juego, por lo que puntualiza que no vale la pena hacer ninguna distinción a favor o con una crítica más severa sobre las primeras 24 ediciones del show de medio tiempo que, entre sus amenidades, tenían a bandas escolares, imitadores de personalidades como Elvis Presley. No obstante, aunque reafirmar que los primeros espectáculos no tenían nada relevante que mostrar, al menos no fueron peores que Black Eyed Peas.

En la posición 31 el talento hispano sale a relucir con Enrique Iglesias, aunque no de la mejor manera para Rob Sheffield, quien en su conteo para la revista Rolling Stone considera que la actuación del año 2000 con el español Enrique Iglesias, Christina Aguilera, Toni Braxton y Tina Turner fue un desastre, pese a que se tuvo la participación de Phil Collins, quien integró al repertorio del show su popular éxito de la película “Tarzán”.

El talento latino nuevamente figura entre los peores espectáculos del Super Bowl, pues la presentación de Gloria Estefan, en 1992, ocupa la posición 30, pese a que apostó por dar un toque diferente al show con una temática de hielo y patinadoras olímpicas.

Otros situados en los últimos lugares del conteo son Maroon Five a la cabeza con Adam Levine, en 2019, en la posición 30. La banda The Who con su show de 2010 en el número 25, en tanto que el polémico espectáculo encabezado por Janet Jackson y Justin Timberlake, de 2004, ha sido marcado como otro de los peores en la posición 23.

Para el top de los 10 mejores espectáculos del “Halftime Show”, Rolling Stone señala que The Rolling Stones, con su show del año 2006 está en la décima posición, Lady Gaga (2017) en el noveno lugar, Madonna (2012) en el octavo, Bruce Springsteen y E Street Band (2009) en el séptimo, Shakira y Jennifer López (2020) en el sexto.

Por su parte, el show de Aerosmith, Britney Spears, NSYNC, Nelly y Mary J. Blige (2001) ocupa el quinto lugar de los mejores show, en tanto que en el cuatro peldaño está el último espectáculo celebrado en 2022 por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent y Kendrick Lamar.

Beyoncé con su show del 2013 está en la tercera posición, en tanto que U2 (2002) está en la segunda posición, y Prince con su show del año 2007 ocupa el puesto número uno como el mejor espectáculo del Super Bowl.

Aunque por años se ha considerado que el show de Michael Jackson es por mucho uno de los mejores, en este conteo de la revista Rolling Stone el llamado “Rey del Pop”, con su show dado en 1993, está en la posición 13, mientras que Paul McCartney (2005) fue colocado en el peldaño 12, y Katy Perry y Missy Elliott (2015) en el lugar 11.

MF