Desde el pasado 24 de marzo se estrenó en Apple TV el docu-reality “My Kind Of Country”, producido por Reese Witherspoon y Kacey Musgraves. En esta emisión de ocho episodios participan 12 artistas, siendo Ale Aguirre la única mexicana que está en esta competencia donde se aborda el contexto de la música country y la manera en que cada uno de los concursantes lo arropa de acuerdo a su estilo y esencia. Los mentores son Jimmie Allen, Mickey Guyton y Orville Peck.

Ale ofreció una conferencia vía Zoom donde EL INFORMADOR estuvo presente, en la cual habló sobre cómo ha sido este sueño musical que está viviendo y la oportunidad de participar en este proyecto. “Ha sido un camino largo, no vengo de una familia de artistas. Yo empecé subiendo contenido en redes sociales y eso me abrió muchas puertas, que dentro de ellas, justamente me llegó un correo electrónico en la pandemia, en 2020, cuando recién comenzó todo esto, yo pensaba que era spam”.

Pero al abrir el correo, vio que una chica de casting estaba buscando personas que cumplieran con el perfil de música folk y country, “que de alguna forma tuviera ciertos sonidos particulares de ciertas regiones del mundo, porque estaban buscando artistas que compongan su propia música, que canten y que expongan la música de su región porque es un programa internacional”.

Ale es originaria de Chihuahua y representa muy bien su estilo musical, apoyado por sus raíces culturales. Destaca que le dio seguimiento a la convocatoria, pasó varios filtros y habló con varios productores, así también sostuvo charlas virtuales, “el proyecto se detuvo por complicaciones justo del virus (el COVID-19) y apenas se retomó hace un año, duramos dos meses en Nashville y hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias para mi carrera”.

EL INFORMADOR le preguntó cómo fue convivir con Reese Witherspoon y Kacey Musgraves. “Si a la Ale de 10 años le hubieran dicho que iba a conocer a Kacey (no lo iba a creer), porque soy de Chihuahua y allá sí me tocó escuchar su música cuando recién lanzó su álbum debut y justo es como esa música country que a lo mejor no se escucha en el centro o el sur de México, pero en el norte sí tiene más presencia, así que yo estaba encantada. La verdad es que estuvieron (Reese y Kacey) en todo el proceso, estuvieron súper involucradas, son unas personas súper generosas y súper sencillas, es de las mejores experiencias en mi carrera, porque te das cuenta que extranjeros de la talla de ellas, pusieron la vista en tu proyecto, luego de tanto años de tocar puertas”.

CORTESÍA

Confiesa que aún sigue en shock por ser la única latina en el reality, “ahora que salieron los primeros episodios el viernes pasado, yo no podía creer que escuchas los proyectos de todos y no hay como manera de elegir a alguien. Obviamente tienen que haber eliminaciones, pero al final del día somos 12 proyectos que estamos buscando ese lugar dentro de la competencia, cada uno con su sonido tan auténtico y particular que creo que fue lo que enganchó a Kacey y a Reese”.

¿Quién es Ale Aguirre?

A los 16 años, la mexicana Ale Aguirre aprendió sola a tocar la guitarra y comenzó subiendo videos de ella misma interpretando covers a YouTube. Allí, llamó la atención y comenzó su camino de consolidarse como cantautora independiente.

Es una intérprete bilingüe influenciada por el mariachi, el norteño, la banda y muchos otros sonidos que escuchó mientras crecía en Chihuahua. Estudió además Diseño Gráfico. En Chihuahua comenzó cantando en bares.

MF