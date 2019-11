My Chemical Romance anuncia cuatro conciertos más

Tras confirmar su reencuentro luego de seis años alejada de los escenarios, la banda estadounidense My Chemical Romance decidió llevar su rock dramático y emocional a otras cuatro presentaciones.

Luego de su separación en 2013, Gerard y Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro, sorprendieron el pasado 31 de octubre con el anuncio de un único "show" en Los Ángeles, California, para el 20 de diciembre.

Rápidamente sus fans del resto del mundo les pidieron conciertos en sus respectivos países y hoy, la banda anunció cuatro presentaciones más, por lo que los internautas confían en que realizarán toda una gira de reencuentro.

“Nos vemos pronto Australia”, fue el mensaje que escribieron junto con una imagen del Download Fest con el que se presentarán en Melbourne (20 marzo) y Sydney (21 marzo). En el cartel también aparecen Deftones y Jimmy Eat World.

Minutos después confirmaron que llegarían a Nueva Zelanda y compartieron en link para adquirir los boletos de este concierto programado para el 25 de marzo en The Outer Fields at Western Springs.

Finalmente, My Chemical Romance escribió: “Nos vemos pronto Japón”, país al que llegarán el 29 de marzo como parte del Festival Download junto con The Offspring, Evanescense, Jimmy Eat World, Inflames y At The Gates.

AC