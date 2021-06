Música de meditación con más popularidad en Deezer

La plataforma sonora Deezer informó que la escucha de música de meditación se incrementó en más de un 200 por ciento a nivel mundial en el último año.

Deezer compartió que las reproducciones se dispararon, siendo la playlist ''Japanese Headspace'', dentro de la plataforma, la más popular del concepto mindfulness. Es la información la dio a conocer en el marco de la Semana Mundial del Bienestar, celebrada del 21 al 30 de junio.

''A medida que la gente buscaba consuelo y distracción durante el apogeo de la pandemia, la popularidad de las canciones de mindfulness escaló en todo el mundo. El canal de bienestar de Deezer, 'Peace of Mind', tiene música para cuando buscas tener la máxima tranquilidad'', compartió Deezer en su comunicado y detalló que las tres principales playlists seleccionadas de meditación en HiFi son ''Mystical'', con los sonidos de meditación rastafari; ''The Sound of Rain'', con contenido para ayudar a conciliar el sueño; y ''Yoga Meditation'', con canciones de relajación.

''En este año tan duro, los contenidos de bienestar han sido muy importantes para ayudar a las personas a relajarse y encontrar confort. Es genial ver que tantas personas utilizan la calidad de sonido de alta fidelidad para profundizar en sus meditaciones y lograr alcanzar esa paz interna. Los fans de HiFi están descubriendo que, con el equipo de audio indicado, pueden escuchar todo el nivel de detalle de una canción para elevar realmente su experiencia. Esperamos que escuchar en calidad sin pérdidas ayude a que todavía más personas profundicen en su práctica de mindfulness'', expresó Alice Jacq, Global Moods Editor en Deezer.

Deezer añadió que sus principales playlists de meditación (en calidad HiFi) son: ''Mystical'', ''The Sound of Rain'', ''Yoga Meditation'', ''Finnish Sauna'', ''Nature Sounds'', ''Cinematic Zen'', ''Japanese Headspace'', ''Meditation Electronics'', ''Cosmic Rock'' y ''Full Moon Vibes''.

Los datos de streaming también revelaron el momento exacto en el que más personas recurrieron a escuchar música de meditación con una calidad de sonido suprema. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, se ha dado un aumento de un 101 por ciento en las reproducciones de playlists de meditación dentro del servicio de HiFi de Deezer.

OF