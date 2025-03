Las mujeres suenan fuerte y claro. No importa el género que decidan interpretar ni la generación a la que pertenezcan; cada vez alzan más la voz para romper con el discurso del deber ser o del amor incondicional y sumiso, con letras llenas de empoderamiento y resistencia.

“En mi música, siempre he querido poner a la mujer en el centro de la historia”, reconoce Belinda.

“Mostrar su fortaleza y capacidad de superar cualquier obstáculo. Mis canciones hablan de la superación, de salir airosa de relaciones difíciles y de encontrar el amor propio”, añade.

Un análisis realizado al Top 200 de canciones más escuchadas en Spotify durante un año arrojó que 17 artistas mexicanas destacan con sus canciones.

Belinda, quinta en la lista, supera a cientos de artistas nacionales e internacionales con más de 109 millones de streams, impulsada por temas como “300 Noches”, “JACKPOT”, “Cactus” y “La cuadrada”, este en el género tumbado, donde pocas mujeres han logrado brillar.

“Aunque el mundo de la música, como los corridos tumbados, a menudo está dominado por hombres, decidí arriesgarme y aportar mi voz. Quiero que cada mujer que escuche mis canciones se sienta inspirada a romper con las costumbres machistas y a vivir su vida con valentía y libertad”, asegura la cantante.

Ellas, sin límites

Entre marzo de 2024 y febrero de este año, 730 canciones dominaron el ranking de la plataforma musical. Destacan artistas jóvenes como Kenia Os y otras de trayectoria, como Tatiana, quien sigue siendo “La reina de los niños” o mejor dicho, de las infancias.

La cantante, que destaca en la posición 12, es consciente de la importancia de transmitir mensajes positivos no sólo a las niñas, sino también a los niños, una misión a la que ha dedicado más de tres décadas con mucho compromiso.

“La música produce emociones, las emociones producen acciones y las acciones cambian al mundo”, considera Tatiana en entrevista.

Entre las cantantes que brillaron en los años 80, sobresalen además Daniela Romo, Yuri y Denisse de Kalafe (lugar 15), que año con año brilla con el disco “Ven a mi casa esta Navidad” y su clásico “Señora, señora”, un homenaje a las madres.

“Todas mis letras son para empoderar a la mujer; mi actitud en la vida es una que empodera a las mujeres que me ven y que me asisten”, reconoce la cantante de origen brasileño, pero naturalizada mexicana.

“Yo no creo en el poder, creo en la igualdad, en el respeto entre un hombre y una mujer, pero también creo en la diversidad de géneros y en que cada quien pueda amar con su cuerpo a quien quiera”.

Libres de tabús

Así como la diversidad es clave en el mundo, también lo es en la música. Bellakath, conocida como “La reina del reggaetón mexa”, está abriendo camino en un género altamente competido y dominado por hombres. Aunque sus letras sin filtros generan polémica, su objetivo es dejar en claro que no sólo los hombres pueden hablar y decir lo que piensan sin temor a ser juzgados.

“He trabajado mucho; entrar a este género ha sido complicado porque al principio muchos hombres me cerraban puertas, pero al final demostré que no los necesitaba dentro de la industria para poder ser lo que soy ahora, me gané su respeto a través de mi trabajo, pero también creo que les ha gustado lo que estoy haciendo”, dice la cantante.

Bellakath es la segunda artista mexicana más escuchada en el Top 200 de Spotify, con 178 millones de streams con temas como “Reggaetón champagne” y “FRESITA”.

Sin importar la lista de reproducción elegida para este Día Internacional de la Mujer, lo esencial es reconocer lo logrado y lo que aún falta. Así lo expresa Belinda, quien invita a la reflexión y a la acción, no sólo hoy, sino todos los días.

“Me siento honrada de ser parte de un movimiento que busca la igualdad y la justicia. Cada voz cuenta, y juntas podemos hacer eco de nuestras luchas y aspiraciones. Es momento de unirnos y apoyarnos, porque cada paso que damos es un paso hacia un futuro mejor”, concluye la intérprete de “Cactus”.

Poder Femenino

Mexicanas nacidas o naturalizadas* en el top 200

1.- Kenia Os (202 millones 785 mil 452 streams).

2.- Bellakath (178 millones 791 mil 190 streams).

3.- Ángela Aguilar* (127 millones 71 mil 20 streams).

4.- Denisse Guerrero / Belanova (124 millones 101 mil 399 streams).

5.- Belinda* (109 millones 438 mil 285 streams).

6.- Yuridia (71 millones 143 mil 459 streams).

7.- Yeri Mua (63 millones 930 mil 868 streams).

8.- Julieta Venegas (55 millones 758 mil 499 streams).

9.- Natalia Lafourcade (44 millones 299 mil 62 streams).

10.- Mon Laferte* (33 millones 373 mil 235 streams).

