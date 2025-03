Luego de haber caminado desde la Glorieta de los Niños Héroes, cientos de mujeres llegaron a la Plaza de Armas como parte de la protesta convocada por el frente radical feminista, que este 2025 marchó bajo el lema "En las guerras patriarcales, ser mujer es resistencia".

Lo hicieron entre consignas como "No es desfile, es protesta", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos" y "Ni una más, ni una más. Ni una asesinada más", acompañadas de una batucada de niñas y niños, humo de colores y pancartas de todos los tamaños.

A lo largo del camino cientos de mujeres más se fueron sumando a la protesta, incluyendo al colectivo de familiares y amistades de Astrid Cruz, víctima de feminicidio ocurrido el pasado lunes 03 de marzo, además del asesinato de su hijo Fernando y el intento de infanticidio de su pequeña hija de nueve años, quien continúa grave en el hospital.

Sus primas exigieron al Gobierno del Estado que se dé cuanto antes con el paradero de Eduardo "G", expareja de Astrid, quien ya había asesinado a otra ex pareja en 2004, por lo cual había estado en prisión, pero por alguna razón hasta ahora desconocida, quedó en libertad y hoy está prófugo "por impunidad", tal como lo declararon en la protesta dos de las primas de Astrid.

Una vez en la Plaza de Armas, las organizadoras abrieron los micrófonos a las asistentes para escuchar sus historias del porqué salen a marchar, siendo una de ellas Matilde Pérez, mamá de Daniela Zabalza, víctima de feminicidio en junio de 2023. Al micrófono la mujer exigió justicia para dar con el paradero de su ex pareja, Aldo Sergio "N", señalado como responsable del hecho, quien se encuentra prófugo desde entonces.

"El día de hoy se cumplen 628 días y aún no hay detenidos. El principal sospechoso sigue prófugo, y las instituciones nos han quedado a deber, principalmente a sus hijos e hija de Daniela. E hombre que juró amar a mi hija hoy está prófugo. Sin ninguna consideración la torturó y decidió terminar con su vida, destruyendo también la nuestra", explicó la madre de Daniela.

Dijo, aunque un Juez ya ordenó al IMSS que se dé el alta de sus nietos en el seguro social, esto no se ha logrado.

"Hoy soy la voz de mi hija, soy la voz de las que ya no están. Me han arrebatado la vida, me han quitado la fe en las autoridades, hasta el miedo. Pero no me quedaré de brazos cruzados porque tarde o temprano los responsables pagarán. "La que quiera romper, que rompa, la que quiera quemar, que queme y la que no, que no nos estorbe", finalizó la mujer.

Al micrófono también habló Luna, habló Lina y Nataly, quienes arropadas por la escucha de las cientos de mujeres reunidas en esta protesta, aprovecharon para externar los casos de violación, abuso sexual y psicológico que vivieron de sus familiares y ex parejas. "No son secretos familiares, es encubrir violadores", alzó una de las víctimas, quien dijo, su madre sigue sin creer que su tío abusaba de ella y sus primas, y hoy teme que haga lo mismo con sus dos hijas.

Otro de los temas abordados en esta protesta fue la violencia vicaria, definida por las manifestantes "como aquella que utiliza a los hijos e hijas como instrumentos para continuar el daño hacia las mujeres, parejas o exparejas de los señalados.

"Exigimos cumplimiento efectivo de las leyes, se debe garantizar la aplicación rigurosa de las normativas que protegen a las víctimas de violencia de género, evitando interpretaciones que minimicen la violencia de género vicaria o que obligan a las víctimas a la revinculación forzosa con sus agresores. Pedimos reconocimiento pleno de la violencia vicaria como violencia de género", dijo la mujer a la voz del micrófono.

Dijo, aunque en Jalisco ya existe una ley contra la violencia vicaria, todavía falta, de manera imprescindible, el tipificar y sancionar todas las conductas en las que se utilizan a los niños, niñas y adolescentes para generar daño psicológico y físico en las mujeres.

"Ningún acto que perpetue la violencia de género puede quedar impune. Exigimos que se reconozca que un maltratador no es un buen padre. La protección de la infancia y su interés superior debe prevalecer sobre cualquier derecho parental que beneficie al agresor, la justicia debe priorizar el bienestar de los menores por encima de los derechos del progenitor", añadió la mujer.

En esta protesta estuvo presente el bloque intervencionista, que accionó en la avenida Vallarta contra al menos dos bancos, parabuses y fachadas, e intervino también el edificio de la Universidad de Guadalajara, incluyendo su explanada y los momentos que se erigen en este espacio.

En esta ocasión las accionistas no pudieron derribar las puertas y ventanales de la Universidad, pues los cristales fueron cambiados por un material más sólido, resistente a los golpes. Hacía poco antes de las 20:00 horas, el colectivo comenzó a dispersarse para dar paso a la protesta pacífica que salió alrededor de las 17:00 horas de la Glorieta Minerva.

