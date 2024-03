El cantautor mexicano Leonardo Aguilar, publica mañana viernes 15 de marzo su reciente álbum de estudio “Soy Como Quiero Ser”, un tributo a Joan Sebastian donde reversiona 23 emblemáticas canciones del originario de Juliantla. El corte que le da promoción a este proyecto es “Maracas”, en colaboración con Mario Bautista, tema que hicieran famoso Joan y Alberto Vázquez.

Al respecto de este lanzamiento, Leonardo habla en entrevista con EL INFORMADOR: “El reto era que la gente no pensara que estoy tratando de colgarme de ningún éxito o de reemplazarles las canciones que les gustan. Yo lo único que quiero hacer es compartir un gusto, compartir mi admiración y mi respeto por el señor Joan Sebastian”.

Sobre el proceso creativo, recuerda que por más de un año “se bañó” con la música de Joan, no sólo escuchando las canciones que ya conoce y sabe, sino que se dio una vuelta por la discografía del intérprete. Primero hizo una selección de 10 temas eligiendo el género de banda, “pero eso no me alcanzaba ni para la mitad de las canciones que quería grabar, así que fuimos por más”, agregó un par extra, pero después asumió el reto de agregar 11 más, teniendo en total 23 piezas. Por si fuera poco, grabó 12 videos musicales de este proyecto.

Previo al lanzamiento total del disco, Leonardo ya había publicado varios temas como “Soy Como Quiero Ser”, “Pienso En Ti”, “Tatuajes”, “25 Rosas”, “Estuve” y “Rumores”, siendo este último un dueto con Irany y David.

Recuerda Leonardo que “Rumores” fue la última en llegar al disco, éste ya estaba prácticamente cerrado, pero cuando la escuchó, supo que tenía que incluirla, así que le habló a su papá, Pepe Aguilar, quien también es su jefe y éste le dio luz verde. El álbum también incluye otro dueto, el cual lleva por nombre “Bandido de Amores” y que canta Leonardo con su papá.

En cuanto a la dupla con Mario Bautista, expresa: “‘Maracas’ es una canción que tengo presente de toda la vida, y pues es un tema de dueto sí o sí, me vería muy ridículo cantándome y platicándome a mí mismo en mi momento más esquizofrénico (risas). Así que me puse a pensar con quién, la mente se fue inmediatamente al regional mexicano”, pero luego le pareció buena idea que fuera un intérprete ajeno a este estilo, así que le preguntó a Mario que si quería participar, “y la verdad es que es un tipazo, no tengo ni una cosa mala qué decir de él, aceptó desde el principio. Hicimos el video musical y la verdad fue muy padre, una experiencia muy bonita”.

Recuerdos con Joan Sebastian

Sobre la huella que dejó en él Joan Sebastian, recuerda Leonardo que tiene algunas anécdotas con él; por ejemplo, cuando el músico le mandaba canciones a su papá para que las grabara: “Me acuerdo una vez que fuimos a su rancho, llevó a mis papás a dar la vuelta y yo me quedé con Marcelia y con su hermanita (sus hijas). Comimos mariscos y una cosa muy padre que pasó es que él le estaba platicando a mi papá de una canción que había escrito”, pero no recordaba el título, y quien se lo dijo, fue precisamente, Leonardo, el título era “Palomita Aventurera”. “Yo tenía nueve años, desde ese entonces soy fan. Y me volteó a ver con una cara (de asombro) preguntándome que cómo sabía yo”.

También recuerda que cuando falleció, de Los Ángeles viajaron hacia su velorio. “Me acuerdo también cuando hizo una gira con mi papá, lo veía a caballo, así que siempre estuvo muy presente en mi vida”.

Leonardo también comparte el mismo gusto ecuestre que Joan Sebastian: “De ahí también viene el respeto, porque mi familia es de caballos toda la vida, mi abuelo comenzó con los espectáculos ecuestres, luego Joan, así que siempre hubo admiración y respeto porque sabemos lo difícil que es lo que hacía Joan (con los caballos), por donde le veas, es un artista admirable, un ser humano muy grande y eso es lo que yo quiero transmitir, la admiración que le tengo”. En sus próximos espectáculos ya se vio Leonardo interpretando el repertorio de Joan a caballo.

Finalmente, reflexiona Leonardo que hacer este disco llega en el momento que tenía que ser: “Antes no lo hubiera aprovechado bien, no lo hubiera hecho de la manera en la que lo hice. Si hay algo que he aprendido en los últimos años es que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasan cuando tienen que pasar”.

“Jaripeo hasta los huesos” es el show de la familia Aguilar, el cual comienza en este mes y con el cual irán a todo México y Estados Unidos.

