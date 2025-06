Festival Corona Capital 2025: ¿Qué artistas confirmaron su participación?

El festival más grande de México regresa con una nueva edición cargada de energía y sorpresas pensadas en la diversión absoluta de sus visitantes , el Corona Capital 2025 está cada vez más cerca y aquí te contamos qué artistas se presentarán en sus escenarios.

El Festival Corona Capital es uno de los eventos de música más importantes del país, ya que en su repertorio suele incluir a los artistas y bandas más conocidos del momento de diferentes tipos de géneros, aunque hace especial enfoque en estilos como el rock, pop y el alternativo.

Este año, el Corona Capital tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y contará con la participación de artistas mayormente internacionales.

De entre de algunos de los principales artista que han confirmado su aparición en el festival se encuentran Foo Fighters, Damiano David, Aurora, Queens of the Stone Age, Alabama Shakes, Vampire Weekend y Franz Ferdinand.

Cantantes, como fue el caso de Aurora compartieron por medio de sus historias en Instagram la noticia de su aparición especial en el festival mexicano.

Por su parte, unos de los headlines del festival, Queens of the Stone Age, publicaron en su cuenta de Instagram el cartel completo del Corona Capital con el pide de foto “Mexico ���� Dance with us at @coronacapital 2025 ��”.

Las bandas Alabama Shakes y Franz Ferdinand también dieron el anuncio por medio de sus redes sociales.

La preventa de los boletos exclusiva para clientes Banamex comenzará este próximo viernes 6 de junio a las 14:00 horas (tiempo central de México), mientras que la venta general será el sábado 7 de junio a la misma hora.

Las entradas se podrán conseguir a través del sitio oficial de Ticketmaster, el cual contará con facilidades de pago como tres meses sin intereses, entre otros sujetos a disposición.

Es importante considerar que los boletos se venden en varias fases y conforme se agotan, su precio tiende a aumentar gradualmente.

Los precios estimados de cada entrada basados en el rango de la edición anterior serán de:

Abono General: 4 mil 490 pesos.

Comfort Pass: 6 mil 635 pesos.

Citibanamex Plus: 8 mil 780 pesos.

El cartel del Corona Capital además incluye a otros artistas como Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters and Men, Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya y Sarah Kinsley.

Puedes consultar el cartel completo aquí.

