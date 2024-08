Con 25 años de trayectoria en la música, Leonel García, reconocido cantautor y miembro de Sin Bandera, lanzó en mayo su octavo álbum en solitario titulado “Pausa”.

Este nuevo trabajo discográfico presenta diez temas que exploran las complejidades de las emociones humanas y la travesía de la existencia, con una mezcla de géneros que abarca desde el folk y rock hasta el country, soul y pop.

El proceso creativo de “Pausa” comenzó durante la gira de Sin Bandera, donde Leonel García encontró la inspiración en nuevas fronteras musicales y una audiencia cada vez más amplia y diversa. En entrevista con EL INFORMADOR, el compositor compartió cómo esta experiencia lo ayudó a obtener una mayor claridad sobre su dirección artística y su identidad como músico. “El arranque fue lento. Escribí un par de canciones con las que hice un EP, y esas canciones fueron el origen de este disco. Pasaron la pandemia y después ocurrieron más cosas que le dieron forma”, comentó García.

Entre esos eventos, la pérdida de su madre tuvo un impacto significativo en el álbum. “Evidentemente, afectó el proceso del disco y también el repertorio, porque al menos dos canciones de este disco son originadas por ese suceso. Cosas como esas te afectan, te moldean, te van cambiando como persona y te van dando otros colores y puntos de vista. Todo el disco está influenciado por esa sensación de feliz-triste, es el concepto del álbum”.

En cuanto a la diferencia entre las composiciones para Sin Bandera y su carrera solista, García lo tiene claro. “No hay ninguna confusión. Cuando trabajo las canciones para Sin Bandera, las trabajo junto con Noel (Schajris) directamente. Nos vamos a Los Ángeles, ahí en su casa, y componemos para Sin Bandera. En un periodo de 10 o 12 días, tenemos todas las canciones del disco y lo grabamos. Cuando compongo para mi proyecto personal, me voy a Playa del Carmen, me doy unos encerrones y compongo las canciones para el disco. No hay ningún momento en que tenga guardadas canciones en un cajón, eso jamás”.

“Pausa” se grabó en Ciudad de México, Londres y Nashville, y contó con la producción de Martin Terefe, Áureo Baqueiro y el mismo Leonel García. Terefe produjo dos tracks en el estudio Kensaltown en Londres; Baqueiro trabajó en cinco canciones grabadas en el icónico estudio Blackbird en Nashville; y García produjo tres temas del álbum. Además, el disco cuenta con colaboraciones destacadas como Rozalén en “Altar” y Carin León en “Buenos Tiempos”.

No le vibran los corridos tumbados

Sobre su colaboración con Carin León, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, García expresó: “Lo invité porque me parece que es un artista que desde que lo conozco puede cantar lo que sea. Esta canción tiene tintes de country, no es regional mexicano como tal, aunque él la cantó maravilloso y le puso un destello del regional porque él quería que lo tuviera”.

En relación a la posible incursión en géneros de moda como los corridos tumbados o bélicos, García mantiene una postura de respeto hacia sus exponentes. “Yo no he hecho canciones de regional ni tampoco creo que las vaya a hacer porque siento mucho respeto por la gente que lo hace, que creció escuchando esa música y lo traen en las venas porque es algo que ellos realmente vibran y sienten como propio. Yo, habiendo crecido en la Ciudad de México, no me tocó. Hago música inspirada por los artistas que sí me tocaron escuchar y me influenciaron”.

Cabe señalar que la portada del álbum es una obra pictórica titulada “Too Young To Die” de la artista plástica Floria González, que refleja el contenido introspectivo y emocional de “Pausa”.

A lo largo de su carrera, Leonel García ha obtenido innumerables reconocimientos, incluyendo discos de oro y platino, Latin Grammy, premios Lo Nuestro, Billboard, ASCAP, Lunas del Auditorio, MTV Video Music Awards, entre otros. Sus composiciones han sido interpretadas por destacados artistas y han dejado una huella en la música latina.



Llegará al Diana

Además del lanzamiento del álbum, García anunció una gira por varias ciudades del país, incluyendo una presentación en Guadalajara el 17 de agosto, en el Teatro Diana, y finalizando el 12 de diciembre, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Vienen varios shows, entre ellos además de Guadalajara, Monterrey, Juárez y algunas otras ciudades. También iremos a Ecuador. Cerrar el año en el Auditorio Nacional me hace muy feliz porque nunca he tocado sólo ahí. Es un lugar legendario y muy importante para todos los que hacemos música. Nos inspira muchas cosas y nos trae muchos recuerdos de todos los artistas que hemos visto ahí. Será un regalo de la vida para mí”.

En 2008, lanzó su proyecto solista bajo el seudónimo de León Polar, presentando un disco lleno de emociones y sonidos precisos que destacaban la voz y las letras como elementos centrales. Como compositor e intérprete, ha colaborado con una amplia gama de artistas, consolidándose como una figura influyente en la industria musical.

Toma nota

Canta con Leonel García

El cantautor se presentará en el Teatro Diana, el 17 de agosto, a las 21:00 horas.

CT