El próximo sábado 24 de febrero a las 21:00 horas en el Teatro Diana, el músico y cantante venezolano, Lasso, estará presentando su gira “Lasso Vs Quedarse solo para siempre”, un concierto en el que además de ofrecer sus éxitos, habrá una historia que se estará desarrollando para que el público vibre una cercanía más íntima con el intérprete de “Ojos Marrones”.

“Guadalajara ha sido una ciudad que me ha apoyado desde el comienzo. Yo estuve tocando en varios festivales de radio, la gente se acercaba y me pedía fotos. Entonces, es muy lindo ir siempre”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR. De hecho, recuerda que cuando pisó el Teatro Diana fue en el 2019 en un show de Kurt.

Sobre la apuesta sonora y visual con respecto a este show que ofrecerá el fin de semana, resalta: “Este espectáculo es muy particular, porque no sólo es un concierto, mezcla muchos elementos del teatro y de lo que trata es que yo estoy buscando no quedarme solo para siempre. Entonces, construimos un museo en el escenario donde hay cuadros donde están mis ex. Y yo les voy preguntando cosas y pidiéndoles consejos para no quedarme solo”.

Refrenda que además de pasar una velada agradable escuchando sus canciones, “te quedarás también un cuento que te llevarás a tu casa”. Expresa Lasso que con tanta oferta en el ámbito musical y los conciertos, para él es importante ofrecer cosas diferentes. “Que la gente sepa que este show es diferente y que además de cantar hay una historia que te explica y te da contexto de las canciones y de las personas a las cuales uno le escribe estos temas”.

En cuanto al concepto de soledad y cómo lo ha ido arropando a lo largo de su vida, comparte: “El hecho de quedarse solo en algún momento, es un miedo que todo el mundo tiene, pero también está este estigma de qué es exactamente la vida plena, si es con una familia, si tienes que tener hijos o estar con alguien. Yo creo que la vida es de compartir y estar con alguien, y esa es la pregunta que uno se hace en los 20’s, cuando estás encontrándote y viendo lo que quieres para el resto de tu vida”.

Pero expresa que a medida que más pasa el tiempo, hay mayor madurez para saber lo que te interesa y lo que quieres en tu vida. “Y efectivamente, estar solo es una de las peores cosas que te pueden pasar como ser humano, pero al final también tienes que aprender a vivir con tu soledad, porque uno muere solo, te guste o no. En tu soledad está quién eres, la única persona que realmente sabe cómo eres, pues eres tú”.

Tras esta presentación en Guadalajara, resalta Lasso que este 2024 para él es un año de sacar canciones. “El hecho de poder tener el tiempo de promover mi música, pues cuando estás de gira, no tienes mucho tiempo ni mucho cerebro para hacerlo, así que creo que es muy importante que este año sea de sembrar, de hacer mucha música y colaboraciones, que la gente se lleve 10 o 15 temas y ya vemos si el año que viene, giramos. Ya tengo dos años de gira sin parar”. Ahora mismo Lasso acaba de colaborar con el español Beret con la canción “Si no fuera por ti”.

Agéndalo

Música y algo más...

Lasso llega con su gira “Lasso Vs Quedarse solo para siempre”. Sábado 24 de febrero a las 21:00 horas en el Teatro Diana. Boletos desde 500 a 1,200 pesos. De venta en taquillas del inmueble y Ticketmaster.

CT