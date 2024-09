La dinastía Elizalde es unas de las familias del medio artístico más queridas en México y Estados Unidos, además de ser pieza medular en el panorama del regional mexicano, cada uno de sus integrantes ha ido labrando su carrera, el más emblemático sin duda fue Valentín Elizalde (1979-2006), pero sus hermanos son también importantes estrellas que han hecho una gran carrera como “El Gallo” Elizalde y también Joel Elizalde, el mayor de todos.

En entrevista con EL INFORMADOR, recuerda que en 32 años de carrera ha publicado más de 50 álbumes, mismos que pueden escucharse en plataformas digitales como Spotify. Ahora mismo está promoviendo los sencillos “El valiente”, en colaboración con Joss Favela y “Los Pájaros” con Banda MS, de hecho tanto la MS como él pertenecen al mismo sello discográfico Lizos Music. Lo anterior forma parte de varios proyectos, pues comparte que próximamente se escuchará una colaboración con Mariano Barba, y en el inter saldrán otras canciones que el propio Joss Favela le produjo.

“En octubre o noviembre, Mariano tiene pensado sacar un disco con varios invitados y entre ellos estoy yo, pero antes del álbum de Mariano saldrá otro corte mío”, apunta.

Prácticamente toda la vida Joel ha estado involucrado tanto en el regional mexicano como la banda. Es originario de Sinaloa, su carrera musical comenzó en Sonora pero ya tiene 35 años radicando en Guadalajara. “Mi papá es de Sinaloa también, él fue Lalo ‘El Gallo’ Elizalde”.

Sobre qué significa ser parte de una dinastía tan importante, resalta: “Es lo máximo ser hijos de quién somos, de mi papá aprendimos todo. Yo soy el mayor de los hermanos, así que yo le aprendí un poco más porque anduve conviviendo con él desde chico”.

Los Elizalde son seis hermanos, de los cuales Valentín ya falleció, Jesús “El Flaco” y Francisco “El Gallo” Elizalde también se dedican a la música, “hay dos hermanos más que también cantan, pero que no son tan conocidos, son Sergio y Efraín”.

“En general todos nos dedicamos a la música. Y con las nuevas generaciones es más complicado permanecer en el gusto de la gente, porque consumen otro tipo de música a la de nosotros. Entonces, para tratar de conservar la audiencia que ha estado desde mi papá y con nosotros los hermanos, es brindarles lo mejor que tenemos, porque sí significa mucho para nosotros seguir con el cariño de ese público. Apoyo a la música contemporánea, pero permanecer es difícil, por eso tratamos de ganarnos un poquito a la gente nueva”.

Un ejemplo de lucha

Joel en el año 1992 comenzó a tener problemas en la médula espinal, condición que lo limitó poco a poco para poder caminar, desde el 2005 el músico se mueve en silla de ruedas. “Yo me retiré hace nueve años y medio porque quedé en silla de ruedas, por eso dejé de figurar un tiempo y volví de nuevo hace casi ocho años. Todo esto fue un proceso difícil, nunca fui con el psicólogo”.

Recuerda que “cuando dejé de caminar, dejé de presentarme en eventos públicos, pero yo seguía trabajando en eventos privados. Me tomó como cuatro años aceptar y procesar esto (de la enfermedad), pero después de ese tiempo, también me llevó varios años más subirme de nuevo a un escenario público, pero ya después de eso hemos sacado varias producciones y colaboraciones, además, estamos muy respaldados en las oficinas de Lizos Music”.

Resalta que aunque no camina, “no me quita el sueño”, además de que está a la espera de que la medicina evolucione con la tecnología para mejorar todavía más su calidad de vida, “nosotros de todas maneras seguimos echándole ganas. En cuestión médica nos atendemos lo que es lo necesario cada cierto tiempo. Estamos vivos y por algo nos tiene aquí Dios”.

Sobre su enfermedad, la Siringomielia, expresa que no se sabe cuál fue el detonador, pues bien pudo haber sido algo hereditario, algún accidente o alguna bacteria.

“Fue una enfermedad de esas raras que te tocan, afortunado o infortunado, fui uno de ellos, pero yo contento de estar aquí y que mis hijos estén bien”.

Elizalde es un ejemplo de resiliencia, pues a pesar de las circunstancias, es un enamorado de la música y una persona productiva. “(La música) me sirvió como salud mental, pues es lo que me gusta y a lo que me dedico. Aunque me retiré, cuando regresé, sentí que volví a la vida”.

Finalmente, comparte Joel que durante julio y agosto se tomó un descanso para las presentaciones en vivo, pero ahora que arranca septiembre, lo que resta del año estará teniendo distintos eventos.

Sus hijos y familia son su orgullo

Joel tiene dos hijos de nombre Mariana y Joel, “a ella le gusta la música, pero no se dedica a esto, sin embargo, a mi hijo sí, le gusta cantar y estar en la mezcla, la consola y la ingeniería, en la parte de la producción. Ahora está definiendo bien el rumbo que va a tomar”.

Resalta también que de parte de sus sobrinos, Valentina, la hija del mítico Valentín Elizalde, también ha buscado incursionar en la música.

En cuanto a la huella que dejó Valentín, expresa que el intérprete de “Lobo domesticado” es un referente del regional mexicano.

“Hasta la fecha todos lo siguen recordando, fue muy bonito ver que el día del sepelio, ni él se hubiera imaginado del gran cariño que le tenía la gente, se aglomeraron muchas personas y hasta el día de hoy se mantiene con mucha vigencia, después de 18 años” de fallecido.

Recordó que los hermanos le dedicaron el tema “Añoranza” a Valentín, una canción grabada por “El Flaco”, “El Gallo” y Joel, además también se grabó un álbum tributo cuando se cumplió la década de su fallecimiento.

Jalisco, su hogar y al mismo tiempo todo un semillero de talentos

Sobre cómo ve a Jalisco como plataforma para el desarrollo de los músicos del regional mexicano, Joel Elizalde responde: “Yo tengo muchos años viviendo en Guadalajara y me tocó estar en Santa María Tequepexpan y otros escenarios de Jalisco”.

Viejo conocedor del talento que se puede encontrar en nuestra Entidad, asegura que ha sido testigo del surgimiento de otras propuestas musicales que también se han quedado en el gusto del público, al tiempo que es espacio para consolidar la carrera de todo gran músico.

Difícil reunir a los hermanos Elizalde por cuestión de agendas

Sobre si les interesa hacer una gira musical donde se integren los hermanos Elizalde, refiere Joel que sí se los plantearon, sobre todo después de ocurrida la muerte de Valentín, y en algún momento se hicieron un par de fechas, “pero hasta ahora ya no, es muy raro el mercado, porque a veces tú lo puedes hacer pero la gente lo puede tomar a mal, pensando que uno se quiera aprovechar del hermano (Valentín). Pero los homenajes se le hacen ahí en el panteón”.

