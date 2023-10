El lanzamiento del nuevo álbum de Bad Bunny, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, se ha convertido en tema de conversación debido a la honestidad que lo caracteriza y que plasma en sus canciones.

Llamó la atención que en el tema “Trueno y relámpago” mencionara a uno de sus grandes amigos en la industria musical, J Balvin, en el que expresa que él, a diferencia del cantante colombiano, sigue llevándose con sus amigos de toda la vida y no los ha cambiado por personalidades famosas.

Aunque Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre de nacimiento del cantante boricua, insinuó que J Balvin ha perdido la humildad, pues ahora sólo se codea con personajes influyentes, el colombiano no se toma personal la estrofa donde menciona su nombre. Así lo expresó durante una transmisión en vivo que hizo este fin de semana, a unas horas de que se estrenara la quinta producción discográfica del puertorriqueño, muy esperada por todas y todos sus fanáticos.

Por supuesto, J Balvin no es la única personalidad a la que Bad Bunny menciona a lo largo de las 22 canciones que forman parte del álbum. Sin embargo, llamó la atención lo que expresó sobre el reguetonero, sobre todo porque se sabe que los dos tienen una buena relación desde hace años, la que se puso en duda cuando el cantante canta en “Trueno y relámpago” la frase: “Ustedes me han visto con las mismas personas mientras todos ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”. Fue así que el colombiano, de 38 años, recurrió a sus redes sociales para abordar el tema acerca de la nueva canción de Bad Bunny, de 29 años, asegurando que, si bien desconoce el motivo por el que el músico se expresó así de él, aseguró que cada vez que ha tratado a Benito, este se ha portado bien y ha demostrado la buena persona que es. También reiteró la admiración que siente por el “Conejo malo” y su música. “Creo que es un artista excelente, la persona que conozco es una gran persona, nos apoyamos mutuamente, hicimos historia y también creamos una nueva historia dentro de la música. No entiendo qué le pasaba por la cabeza, pero bueno, el chico que conozco es una buena persona”, aseguró.

