La cantautora tapatía, María León, está viviendo una nueva etapa musical en su carrera donde se permite ser más vulnerable, libre y relajada, regresando también a sus raíces pop. La carta de presentación es “Hola, me llamo María”.

En entrevista con EL INFORMADOR, habla precisamente de este proceso de madurez y salud emocional por el que atraviesa.

“Ha sido una etapa de mucho trabajo personal, de mucha terapia. Este es un disco que escribí prácticamente en este trabajo de la salud mental y de las emociones. He encontrado otros lenguajes y he aprendido palabras nuevas en esta labor ardua en mí y creo que ha sido importante”.

“Hola, me llamo María” es una carta que le escribió a quien consideraba el amor de su vida en el momento en el cual la redactó, y tras encontrarla varios años después y luego de tener esta madurez emocional que hoy tiene, la resignificó como un texto de amor propio.

“Esta canción me ha traído mucha sanación y mucha catarsis. Está basada en una carta que escribí hace algunos años a la persona que yo creía que era el amor de mi vida, pero en ese momento, al no recibir respuesta, fue devastador. Era como este intento de salvar una relación tratando de que esa persona se volviera a enamorar de mí, tal vez si yo me volvía a presentar como el primer día que me conoció. Yo estoy acostumbrada a ser esta mujer fuerte y luchona, haciendo que las cosas sucedan; alguien que se permitía resistir el dolor y el peso”.

“Y lo que me ha enseñado esta canción es que la fortaleza también está en saber cuándo irse. Entonces, después de estos años y de guardar esta carta que pude haber tirado o quemado, porque en el fondo de mi corazón pensé que no se le había hecho justicia, pues el año pasado en una mudanza la encontré y cuando la leí, la primera vez lloré mucho, cómo que dije, ‘qué tonta, por qué escribía yo tanto sobre amor si esta persona al final, a lo mejor, no se lo merecía’, pero después de leerla muchas veces, sí caí en cuenta que era una carta que posiblemente pude haberme escrito a mí misma”.

Reflexionó que ya no era la misma que ayer y entiendo que está bien presentarse a sí misma con sus cambios y con sus grietas, “(porque) qué bonito es volver a enamorarte de ti con todas tus evoluciones y aprendizajes cada vez como la primera vez que aprendiste a amarte y que esto sea un recordatorio de cuánto amor debe de existir por ti”.

Confiesa que a ella no le gusta ser víctima y culpar a terceros de las cosas que le suceden, aunque en una relación sentimental pueda ser difícil porque las acciones son de dos. “Pero creo que todo reside en la permisibilidad, en los límites y en decidir cuándo no y hasta dónde. Y creo que aunque a todas las personas que han pasado por mi vida les tengo mucha gratitud, porque han sido mis maestros antes que otra cosa y me gusta quedarme con las cosas bonitas. Sí me gusta sentir que soy responsable de lo que me pasa y eso se vuelve muy aleccionador. Y ahora, cada que escucho esta canción, en vez de generarme ese dolor inicial del rechazo, que es muy feo, cada que la escucho me genera esta sensación de aprendizaje y amor propio”.

Un proceso emocional interesante

Para María este momento emocional que hoy vive ha sido interesante porque viene acompañado de música. “Hola, me llamo María” es la punta de un iceberg emocional muy cañón donde de pronto tengo este lado muy vulnerable que no me gusta mucho mostrar o al que no estoy muy acostumbrada, ya que siempre sale este sargento, pero también tengo un lado oscuro con muchos defectos, no siempre me porto bien y no todo me sale bien, esa es la realidad. Entonces, junto con la terapia encontré este lenguaje y diferentes palabras y trastornos a desarrollar que están puestos en canciones y que con todo y que estoy aterrada de mostrar porque es muy confrontante, siento que es el momento, sí tengo que compartirlo, no sólo por mí, sino porque sé que habrá otra gente que esté pasando por lo mismo que yo”.

María, a la par de promover sus nuevas canciones donde irá lanzando sencillo por sencillo, continúa también en el musical “Vaselina” en la Ciudad de México, señala además, que es probable que salgan de gira por la República Mexicana, así que espera pronto visitar Guadalajara. Además, también está alternando funciones al interior de la República con el musical “Mentiras”. Y también adelanta que muy pronto llegará otro sencillo.

CT