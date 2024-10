La leyenda estadounidense Gloria Gaynor, visitará Guadalajara el próximo sábado 7 de diciembre a propósito del regreso del festival Remind GNP Guadalajara en su edición 2024. El Campo Titanes, ubicado frente al Parque Metropolitano será el punto de encuentro donde la nostalgia y la alegría se unirán, pues además de la diva de la música disco, el elenco se compone de otras figuras de renombre como: The Queen Experience, Beto Cuevas, Moenia, Los Amigos Invisibles, Locomía, La Revolución de Emiliano Zapata y La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

A propósito de este evento que estará lleno de recuerdos y nostalgia, EL INFORMADOR conversó con Gloria, icono de la música global, quien resalta que ser parte de este festival la hace sentir muy bien: “El público en México siempre ha sido muy receptivo y cálido y me hace sentir como en casa. Así que me encanta ir”.

Además, adelanta que va a cantar todos y cada uno de sus éxitos como “I Will Survive” y “Never Can Say Goodbye”, entre muchos más. “También interpretaré algunas canciones nuevas; de hecho, habrá una que nunca he cantado antes en México, justo acabo de terminar de grabarla. Será inédita para ustedes esperando que también la disfruten como yo”.

La diva de la música disco refrenda que la relación con nuestro país es muy estrecha, por lo que se siente muy complacida de regresar. “Mi relación con su país es como la de una familia. A veces llego al aeropuerto, como en Acapulco, y los encargados del equipaje me dicen: ‘Bienvenida a casa, Sra. Gaynor’. Y eso me hace sentir muy cálida y bienvenida”.

A propósito de su éxito global “I Will Survive”, el cual el pasado 23 de octubre celebró 46 años de su lanzamiento, había qué preguntarle qué significa que esta canción siga rompiendo barreras generacionales: “Es maravilloso. No sé cómo puede haber estado en el mercado durante 46 años, si yo sólo tengo 45 (risas). A mí esta canción me anima. Me mantiene llena de esperanza y me da poder cuando tengo dificultades en mi vida. Yo misma la uso. Cuando era más joven, canté una versión maratónica de la canción. Me anima, me eleva y me da mucho poder y a mis fans, también”.

Siempre a la vanguardia

Una leyenda como Gloria podría vivir solamente de lo que ha cosechado a lo largo de su carrera. Sin embargo, la música es su vida y su motor para seguir adelante: “Intento estar al día con lo que el público quiere y trato de organizar mi música de tal manera que siempre esté vigente y que se aborden los temas que le preocupan a mi público. Y de esa manera, trato de mantenerme lo más joven y relevante que puedo”.

Un ejemplo de ello es su reciente álbum “Testimony”, el cual lanzó en 2019. “Este material es una oportunidad para mí de elevar, alentar y empoderar a las personas a través del conocimiento y el amor de Dios. Y no hay nada más poderoso que eso. Así que es un gran placer para mí haber grabado este disco, el cual recibió un premio Grammy (como Mejor Álbum Góspel, en 2020) y también el continuar presentando esta música a mi público, como dije, para alentarlos, elevarlos y empoderarlos”.

En ese sentido, resalta que su nueva música sigue por ese camino, siendo alentadora, empoderadora y edificante, “porque ese es mi propósito, siempre estar haciendo eso por mi audiencia. Habrá más de eso. La canción que voy a cantar y que todavía no han escuchado es una canción que te levanta el ánimo. Es una canción que te empodera”.

Sobre cómo Dios ha cambiado su vida, responde: “Él me ha hecho entender que yo soy quien diseño mi vida, como todos los demás. Me ha ayudado a ser fuerte y valiente porque sé que él está conmigo y que todo lo que necesito lo puedo obtener de él. Ha hecho que mi vida sea mucho más fácil y me ha hecho mucho más fuerte”.

Ejemplo de vida

Sobre qué piensa de la industria musical actual y de las nuevas generaciones, en cuanto a los sonidos, las letras y los estilos que se escuchan hoy en día, resalta que muchos de los contenidos le parecen buenos. “Pero luego están esas otras canciones que son muy degradantes, especialmente para las mujeres jóvenes, y que le quitan valor a la persona y su autoestima, ya sea con sus familias, con sus amigos y especialmente con sus intereses amorosos. Algunas de ellas son muy degradantes y muy despectivas. Eso me rompe el corazón porque, como dije, cada uno de nosotros es un modelo a seguir y a ninguno de nosotros se nos debería tratar así. Los hombres ciertamente no deberían pensar en las mujeres sólo como objetos sexuales, y las mujeres no deberían pensar en sí mismas sólo como objetos sexuales”.

Finalmente, en cuanto a qué significa para ella ser una voz poderosa para las mujeres jóvenes y de todas las cantantes de la industria de la música, confiesa: “Para mí significa un gran honor, un privilegio y es un placer poder hacer esto, además de que Dios me regale el material y las canciones para seguir haciéndolo, eso le da sentido a mi vida y aumenta mi autoestima y mi propósito”.

Jornada de fiesta y nostalgia

Festival Remind GNP Guadalajara, sábado 7 de diciembre, desde las 12:00 del día, en el Campo Titanes, ubicado frente al Parque Metropolitano.

Elenco de Remind GNP Guadalajara

Gloria Gaynor.

The Queen Experience.

Beto Cuevas.

Moenia.

Los Amigos Invisibles.

Locomía.

La Revolución de Emiliano Zapata.

La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

Siempre con nuevas metas

El largometraje documental, “Gloria Gaynor: I Will Survive”, pronto estará disponible en plataformas. “Voy a sacar un documental de mi vida, de hecho, ya lo saqué, pero estará disponible pronto. Así que sólo quiero, una vez más, animar, alentar y empoderar a las personas al ver mi vida y mis luchas, así también cómo Dios me ha ayudado a superarlas todas, y que ese poder y ese amor también están disponibles para todas estas personas. Van a ver algo viejo, algo nuevo, algo prestado y nada de azul (risas)”.

La película sigue a Gloria mientras hace realidad su sueño de escribir y grabar un álbum de góspel. La cineasta Betsy Schechter, siguió a la cantante durante un período de siete años en la creación de este disco, “Testimony”.

Además, Gloria está trabajando con Lifetime en una película biográfica sobre su vida y carrera que se lanzará a principios de 2025, ofreciendo una mirada al viaje personal y la fe de la cantante. Por si fuera poco, Gloria lanzará un programa de cocina a principios de 2025, compartiendo sus recetas favoritas e invitará a amigos y otras celebridades a unirse a ella en la cocina para preparar algo divertido.

Los éxitos de Gloria Gaynor

“I Will Survive”.

“Never Can Say Goodbye”.

“Can’t Take My Eyes Off You”.

“The Eye of the Tiger”.

“First Be a Woman”.

“I Am What I Am”.

“You’re the First, the Last, my Everything”.

“Let Me Know”.

“Reach Out, I’ll Be There”.

“How High the Moon”.

CT