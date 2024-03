A punto de celebrar su sexagésimo cumpleaños y con una carrera de 35 años, Lenny Kravitz presentó ayer, en la Ciudad de México, un adelanto de su próximo disco “Blue Electric Light”, mostrándose vigoroso, esbelto y jovial.

El cantante de “Are You Gonna Go My Way” ha demostrado un fuerte vínculo con el país, como lo evidenció paseando por la capital y deleitándose con tacos antes de su presentación.

Luciendo un atuendo completamente negro de cuero, sus características trenzas y gafas oscuras, mostró su nuevo trabajo discográfico en un entorno que le ha cautivado profundamente.

Durante su encuentro con la prensa, Lenny aprovechó para reflexionar sobre temas como la violencia global, que inspira su trabajo musical actual.

“El mundo entero está en confusión y parece que a nadie le importa. Si observamos la historia, estamos repitiendo errores del pasado. Aún no comprendemos cómo coexistir en armonía”, afirmó el músico.

En su último sencillo, “Human”, el cantante plasma esas inquietudes y experiencias que lo han motivado a crear nuevas canciones.

“Estoy en mi viaje y no tendré miedo. No más confusión y molestias. ¿Para qué es esta vida? Voy a ganar”, canta en su último lanzamiento.

Kravitz busca no sólo calmar sus propias inconformidades, sino también compartir su reflexión con sus seguidores y oyentes interesados en su trabajo.

“Intento entender por qué no aceptamos ideas diferentes. Hoy en día, vemos el poder del cerebro, pero ignoramos su capacidad para causas benéficas. El mundo tiene mentes brillantes, pero aún no hemos aprendido”, reflexionó.

“Blue Electric Light” saldrá a la luz oficialmente el 24 de mayo, mientras que su último sencillo ya está disponible en plataformas digitales. Además, Lenny seguirá disfrutando de México, donde tiene una novia y uno de sus restaurantes favoritos en la Colonia Roma.

“Hacer todo lo mejor siempre es ser auténtico, porque somos más poderosos cuando nos acercamos a nuestra autenticidad. Este álbum trata sobre eso”, describió Kravitz.

Detalles de “Human”

El icónico artista, quien a lo largo de sus más de tres décadas de carrera musical ha trascendido géneros, estilos, razas y clases, detalló que “Human” trata de “ser nosotros y también de convivir con los demás, no es una canción que sea antitecnología, es una canción que habla de ser nosotros, de decidir tu destino, de experimentar sobre la tierra, el poder ser humano y el amarnos todos”.

La melodía rebosa una energía alegre e innegable, catalizada por la inimitable fusión de Kravitz de ardiente rock and roll, funk deslizante y pop cósmico. Un cencerro salvaje, un “riff” suelto y una línea de bajo que hace mover la cabeza y no pueden contener el espíritu audaz y bullicioso del tema, mientras su voz resuena en el estribillo: “Vine aquí para estar vivo. Estoy aquí para ser humano”.

Ser fiel a uno mismo

Ante la pregunta “¿Qué es lo que le queda por hacer en la vida? El cantante respondió: “Todo… Siento como si apenas estuviera empezando, siento que los primeros 35 años (de carrera) han sido una gran educación y ahora estoy listo para comenzar a ser realmente quien soy”, afirmó.

México le es “muy familiar”

Lenny Kravitz aseguró que México para él es “muy familiar” y, muestra de ello, han sido no sólo sus constantes visitas al país, sino también su interés en promover el sotol mexicano, del que tiene una marca: “(México) se siente muy familiar y es una manera en la que me gusta vivir. Con gente que te abre los brazos”.

El intérprete de 59 años señaló que en México se siente “arropado y amado” y que este sentimiento es similar a cuando está en Bahamas, donde nació su madre y pasó un tiempo durante su infancia.

“Es lo mismo. La gente es muy cálida, muy amorosa, muy abierta, muy hospitalaria”, afirmó el cantante.

Kravitz, quien a principios de este mes recibió la estrella 2774 en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconoció que tiene unos lazos muy fuertes con el país y recuerdos muy gratos, como el primer concierto que dio en 2002 en el Estadio Azteca, en donde convocó por primera vez a más de 50 mil personas en un mercado latinoamericano.

“Esa primera experiencia masiva fue muy sorprendente y muy increíble”, apuntó el intérprete de canciones como “Again”, “American Woman”, “Dig In” y “Are You Gonna Go My Way”.

Tan es así que en 2022 el también actor y diseñador entabló una sociedad con la productora de bebidas espirituosas mexicanas “Casa Lumbre” para lanzar un sotol, un destilado hecho en el estado de Chihuahua.

Narró que todo surgió cuando alguien le envió una botella sin marca de esta bebida, que desconocía y, al probarla, “amó” el sabor, la complejidad, todas las notas y los sabores.

Fue entonces que tras un viaje a Chihuahua conoció el proceso de la creación de esta bebida y, ante ello, se empeñó en trabajar en que la gente alrededor del mundo la conociera.

“Pensé: ‘esto es increíble y la gente necesita saber acerca de esto porque esto no es mi cultura, es su cultura (mexicana), pero estoy tratando de aprender a amplificar y traer esto al mundo’”, agregó.

El sotol es un destilado de una planta llamada dasylirion, que crece en diversos Estados del Norte de México.

