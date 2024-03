El artista regiomontano Caztro, una de las nuevas voces del pop mexicano, está de estreno con el lanzamiento de “No me siento mejor” un sencillo que lo junta con la explosiva reunión junto a Callejo y Daaz. Desamor, despecho y fiesta refleja la nueva canción de Caztro nos lleva por un mal día transformado en una fiesta gracias al burbujeante synth-pop complementado con los versos de los invitados.

“No me siento mejor, me hiciste mi… pero no te guardo rencor”, dice la letra, ideal para corazones adoloridos que sufren al comprobar que su ex ya los olvidó, tanto que ya subió a Instagram, fotos con su nueva pareja. Este tema es el nuevo sencillo de “Bambú”, segunda producción de Caztro, se volvió viral al lanzarse cuatro días antes un teaser que, para la salida del tema, ya acumulaba más de un millón de vistas y mil creaciones en TikTok. Durante la grabación del video de este sencillo, Caztro se realizó su primer tatuaje.

“No me siento mejor” en palabras de Callejo (compositor y artista invitado): “Está canción nació en un camp de Sony, experimentando y con ganas de hacer algo interesante. Nos juntamos Caztro y yo para soltar el tema y un día escuchando la canción con un amigo mío (Daaz) en su depa, me dijo que le gustaba mucho, que le preguntara a Caztro si podía montarse y aquí estamos, nos conocemos hace mucho tiempo así que estoy muy feliz de por fin compartir una canción con Caztro y con Daaz”.

“En un principio la voz era sólo un ft. Con Callejo, pero luego entró Daaz con su verso”, revela Caztro sobre el génesis del que promete ser su nuevo hit. “Hicimos un video oficial, estuvo bien chido, Callejo y yo nos tatuamos pero Daaz no quiso, le tuvo miedo al éxito”, bromea el músico.

El videoclip inicia con una plática casual entre amigos y nos lleva a desahogarnos del desamor en compañía de los amigos.

El nuevo sencillo ve la luz luego de “Hoy no me encuentro para nadie”, la nostálgica y melancólica “Moneda sin valor”, sencillo que puso a llorar a más de uno con su emotiva letra. Así como “Cartulinas de colores” junto a Pau Laggies.

“Este disco es muy personal”, reveló Caztro sobre las letras del disco. “Hubo muchas cosas que cambiaron en mi vida de muchas maneras. Necesitaba expresarlas y llevarlas a sus últimas consecuencias. Sobre eso es "Bambú”.

Caztro inició su carrera en 2019 y poco a poco se ha abierto paso en la escena con emotivos temas de amor y desamor que ya se consideran clásicos para una generación Z hambrienta de inolvidables himnos como “Ese no sé qué”, “Dos dos rres”, “Como una obra de arte”, “Mojo” y “Flor en mi jardín”.

