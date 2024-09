Hasta ahora, según Chat GPT, la canción más escuchada en Spotify es "Shape of You" de Ed Sheeran, que ha acumulado más de 3 mil millones de reproducciones.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, este éxito se debe a su atractivo melódico y su popularidad global. Sin embargo, es bueno revisar regularmente, ya que estos datos pueden cambiar con el tiempo, asegura Chat GPT.

"Shape of You" es la canción más escuchada en Spotify por varias razones:

Ritmo pegajoso: Su melodía y ritmo son muy bailables, lo que la hace perfecta para diferentes ocasiones, desde fiestas hasta gimnasios.

Su melodía y ritmo son muy bailables, lo que la hace perfecta para diferentes ocasiones, desde fiestas hasta gimnasios. Temática universal: La canción trata sobre la atracción y el romance, temas que resuenan con muchas personas en todo el mundo.

La canción trata sobre la atracción y el romance, temas que resuenan con muchas personas en todo el mundo. Producción de alta calidad: La producción es impecable, combinando elementos de pop y dancehall de manera efectiva.

La producción es impecable, combinando elementos de pop y dancehall de manera efectiva. Promoción y visibilidad: Fue muy promovida en playlists populares y en redes sociales, lo que aumentó su alcance.

Fue muy promovida en playlists populares y en redes sociales, lo que aumentó su alcance. Artista popular: Ed Sheeran ya era un artista consagrado, lo que ayudó a atraer a su base de fans existente.

Estos factores, junto con su repetida aparición en la radio y su uso en videos virales, han contribuido a su éxito continuo.

Te puede interesar: Superpeso se tropieza y vuelve a caer; esta es la cotización para este miércoles

Además de esta canción hay otras más que completan el top 5 de las más escuchadas en la mencionada plataforma a nivel mundial:

1. "Shape of You" - Ed Sheeran

2. "Blinding Lights" - The Weeknd

3. "Dance Monkey" - Tones and I

4. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi

5. "Rockstar" - Post Malone (feat. 21 Savage)

Chat GPT recuerda a los usuarios que estos datos pueden actualizarse, así que siempre es bueno consultar las listas en la plataforma para obtener la información más reciente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV