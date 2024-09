Esta es la mejor canción en la historia de la balada, según la Inteligencia Artificial

Una balada suele ser una canción compuesta con una melodía suave y emocional que acompaña un arreglo sobre temas románticos, nostálgicos o tristes. Por supuesto que hay composiciones alegres bajo este género, sin embargo, la gran mayoría comparte estas características que pueden desanimar y conmover por igual.

Dentro de los temas explorados por los músicos durante la historia del canto, la balada se ha doctorado en el desamor, la pérdida, la nostalgia y, sobre todo, las experiencias personales con todos estos rubros. Los compositores suelen escribir letras introspectivas que son acompañadas de melodías emocionales lo que permite transmitir una emoción saturada y efectiva.

Generalmente su estructura es de verso y estribillo, unidos por puentes y hasta outros como conexiones hacia el resto de partes que suelen componer estas canciones. Pese a que la instrumentación suele ser sencilla y ligera, la voz es uno de los puntos centrales del género, haciendo que se requiera una gran voz para obtener una buena balada. El ritmo, está de más decirlo, es normalmente lento.

Aunque a veces se les agregan partes experimentales como en "Bohemian Rhapsody" de Queen, la cual, a pesar de ser un himno de rock, la Inteligencia Artificial y otros escuchas la reconocen como una gran balada.

 

Ahora bien, la popularidad y vigencia del género, logra que podamos voltear a ver al pasado o a los últimos presentes para encontrar grandes obras dentro del género. "Someone Like You" de Adele es el ejemplo más reciente de una balada potente, conmovedora y muy atractiva.

 

Sin embargo, si hubiese que elegir una, ChatGPT se inclina por "I Will Always Love You" de Whitney Houston . Una canción contundente, con cifras de ventas y reproducciones impresionantes y que ha logrado una gran influencia en la industria musical. Además, cuenta con todos los aspectos clásicos para convertirse en una balada trascendental. Y, por si fuera poco, acompañó a una de las películas favoritas de los románticos.

 

