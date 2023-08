Aunque el nombre de Carlos Santana suele ser relacionado con sucesos importantes dentro de la escena musical, ahora el legendario guitarrista se encuentra en medio del escándalo, luego de que durante uno de sus conciertos pronunciara un discurso que fue calificado como transfóbico.

En redes sociales ha comenzado a circular un video del concierto que el músico ofreció el pasado mes de julio en Atlantic City, donde se tomó unos minutos para compartir con el público algunos de sus pensamientos sobre diferentes temas, entre los que destacó su opinión sobre la comunidad trans: “Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres. Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien”, dijo.

Los comentarios de Santana no se detuvieron ahí y segundos después pidió a quienes se sienten identificados con la comunidad que permanezcan dentro del clóset: “Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Estoy bien con eso”.

Estas palabras ocasionaron que el intérprete de “Smooth” se convirtiera en el blanco de fuertes ataques donde lo señalan de discriminar a la comunidad LGBTQ en general: “Es una vergüenza para el rock”, “Lo bueno es que el señor ya va de salida”, “Yo era su fan”, “Nunca más volveré a escuchar su música”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ante las críticas, el guitarrista decidió reconocer su error y pedir disculpas, incluso, aseguró que sus palabras fueron insensibles y que no reflejaban sus ideales: “Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije hirió personas y esa no era mi intención. Pido disculpas a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí”, expresó en un comunicado difundido por el portal TMZ.

Además, Santana aseguró que su objetivo de vida es crear un mundo en el que todos puedan ser libres y se respeten sus creencias, sin importar su orientación o identidad sexual: “Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo. Ahora perseguiré este objetivo para ser feliz y para que todos crean lo que quieran y sigan en sus corazones sin miedo”, finalizó.

Celebra 50 años de trayectoria

En medio de la polémica, Santana alista el estreno del documental “Carlos: The Santana Journey”, el cual se acerca a los inicios de su carrera. El material festeja su trayectoria; será estrenado en México el 23 de septiembre.

CT