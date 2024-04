El público tapatío está cada vez más cerca de “El Sol”, Luis Miguel, como parte de su reciente gira que comenzó el año pasado y se ha extendido este 2024, el cantante mexicano volverá al Estadio Jalisco el 1 de octubre, después de dos conciertos exitosos en diciembre pasado.

Ayer se dieron a conocer más pormenores de esta tercera fecha en la Perla Tapatía; los encargados de difundir la información fueron José Luis Alva, CEO de MusicVibe; Alejandra Famanía de Relacionen Públicas del hotel Origen y Bernardo Aguilar, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.

José Luis compartió que el show arrancará a las 21:00 horas, pero se abrirán puertas aproximadamente desde las 18:00 horas. “Estamos en una coordinación importante con las dependencias de gobierno y las dependencia privadas para mejorar la experiencia y la vialidad que a veces llega a ser complicada”. Recomienda al público que salga temprano de casa y en la medida de lo posible no se lleve carro para que la afluencia mejore.

“Somos una empresa que nos estamos dejando asesorar por seguridad pública y privada, para que el público viva mejor el concierto”. Destaca además que se espera la llegada al espectáculo de 35 mil personas. “Hoy el concierto ya está vendido en un 56%”, es decir aproximadamente quedan disponibles 15 mil boletos aún en todas las áreas del estadio. Los boletos van desde los 990 a los seis mil 490 pesos más cargos por servicio. Los boletos están disponibles en funticket.mx.

“Esta vez la ruta de Luis Miguel es de muchas fechas, pero más concentrada, el año pasado fue a otros Estados que normalmente no tienen este tipo de shows, pero esta vez se concentró en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de otras plazas que el año pasado no fue y que no están en esta zona del Occidente”.

José Luis también hizo hincapié para que el público no compre boletos en reventa, pues se corre el riesgo de que estos sean falsificados o clonados, además del alto costo que representan. También externó que la gente debe evitar subir fotos de sus boletos a las redes sociales, pero si lo va a hacer, que tape el código de estos, pues podrían ser mal utilizados. Se había difundido que en la visita anterior de Luis Miguel hubo un sobrecupo y por eso la inconformidad de mucha gente que vio complicada su entrada al Estadio, en ese sentido, respondió José Luis que no es que existiera un sobreaforo, sino que la gente se acomodó en ciertas zonas y ya no se movió porque no quería perder su lugar “y ocupó demás, pero (ahora) la diferencia está en que si ustedes visitan el mapa de venta de la boletera, hoy se está vendiendo con asiento asignado”. Sobre la oportunidad de que se abra otra fecha más en Guadalajara, José Luis no descarta la posibilidad, pero para que esto suceda se requiere de factores como que haya demanda, que económicamente sea viable y que el recinto este libre en el sentido de que no haya un partido de futbol pronto y que la autoridad otorgue los permisos.

En cuanto a la experiencia del show, resalta José Luis que aunque él no tiene la autoridad para decir cuál es el repertorio que va a cantar Luis Miguel, el público puede tener la expectativa de que haya alguna novedad en cuanto a este tenor, pero destacando que Luis Miguel ya tiene una línea muy definida sobre su espectáculo.

Finalmente, sobre la logística de su llegada, expresa José Luis que el equipo de Luis Miguel es quien se encarga, pero en cuanto a operativo de seguridad, el artista sí es exigente a diferencia de cualquier otro cantante, por lo que se tiene que planear muy bien el tema previamente. Y sobre las peticiones del camerino, comparte el empresario que “El Sol” suele ser muy tranquilo en esa cuestión, como el pedir toallas o rosas, “pero no son cosas del otro mundo”.

