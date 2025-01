Dale a Beyoncé un récord que ella no posea y lo romperá. Cuando se anunciaron las nominaciones a los Premios Grammy 2025, su álbum “Cowboy Carter” (imposible definir en un género), fue el máximo competidor con 11 menciones.

Eso elevó el total de nominaciones en la carrera de Beyoncé a 99 en total, convirtiéndola en la artista más nominada en la historia de los Grammy. Otro logro asombroso: “Cowboy Carter” empató con “Thriller” de Michael Jackson como el álbum más nominado.

¿Lo más impresionante de todo? También es la artista más condecorada, habiendo ganado 32 trofeos a lo largo de su carrera. Pero dos de los principales premios aún se le escapan: Grabación y Álbum del año.

A pocos días de la gala de los Grammy del próximo 2 de febrero, presentamos algunos de sus hechos, cifras y momentos destacados.

La primera vez (2000)

Beyoncé asistió a los Grammy por primera vez junto al resto de su grupo de chicas, Destiny’s Child: Michelle Williams, Kelly Rowland y Farrah Franklin. Franklin pronto dejaría la banda, pero no antes de recibir sus primeras nominaciones.

“Bills, Bills, Bills” de su segundo álbum de estudio, “The Writing’s on the Wall”, fue nominado a mejor canción R&B e interpretación de R&B vocal por un dúo o grupo.

Grammy ganados: 0.

Consolidación de Destiny’s Child (2001)

Beyoncé regresó con Destiny’s Child, ahora como trío, para ganar con “Say My Name”, que les valió el premio a Mejor canción de R&B e Interpretación R&B de un dúo o grupo con vocal.

Grammy ganados: 2.

Se acostumbra a la gloria (2002)

Destiny’s Child ganó otro Grammy al año siguiente, en la categoría de Interpretación de R&B vocal de un dúo o grupo por “Survivor”. Su álbum, también titulado “Survivor”, fue nominado para álbum de R&B.

Grammy ganados: 3.

Arrasa en solitario (2004)

Beyoncé arrasó en los Grammy de 2004, y ganó en cinco de las seis categorías para las que fue nominada: colaboración rap/canto y canción de R&B por “Crazy in Love”, álbum contemporáneo de R&B por “Dangerously in Love”, interpretación de R&B vocal de un dúo o grupo por “The Closer I Get To You” e interpretación vocal femenina de R&B por “Dangerously In Love 2”.

Grammy ganados: 8.

Comienza nueva etapa (2005)

Beyoncé ganó una por interpretación de R&B vocal de dúo o grupo por “So Amazing” con Stevie Wonder.

Victorias en la carrera: 9.

Reina solitaria (2006)

Beyoncé recibió cuatro nominaciones más y ganó en la categoría de Álbum de R&B contemporáneo por su segundo álbum en solitario, “B’Day”.

Grammy ganados: 10.

Marca perfecta (2011)

Beyoncé ganó el único premio para el que fue nominada, interpretación de R&B tradicional por “Love on Top”, pero no asiste a la gala.

Victorias en la carrera: 11.

Imparable (2013)

A estas alturas, los premios podrían cambiar su nombre a “Beyoncé”. Obtiene 10 nominaciones y se lleva a casa seis trofeos, tres por “Single Ladies (Put A Ring On It)”.

También ganó en la categoría de Interpretación de R&B vocal tradicional por “At Last”. “Halo” ganó el premio a la Mejor interpretación femenina de pop vocal y el premio de Álbum de R&B contemporáneo fue para su “I Am… Sasha Fierce”.

Victorias en la carrera: 17.

Nueva faceta (2014)

Recibió seis nominaciones y ganó tres premios Grammy. Su álbum homónimo gana en la categoría de Álbum de sonido envolvente; “Drunk in Love” se lleva a casa los premios de Canción e Interpretación R&B.

Victorias en la carrera: 20.

Domina la década (2016)

“Lemonade” de Beyoncé, fue elección para el Mejor álbum de la década, un lanzamiento que define su carrera y tiene un gran impacto en la cultura, le vale nueve nominaciones y dos victorias, por Álbum urbano contemporáneo y Video musical, por “Formation”.

Grammy ganados: 22.

De la mano de Jay-Z (2018)

El álbum colaborativo de Beyoncé y Jay-Z, “Everything Is Love”, gana el premio a Mejor álbum urbano contemporáneo.

Victorias en la carrera: 23.

Lado cinéfilo (2018)

“HOMECOMING: A film by Beyoncé”, una mirada a su histórico concierto en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella de 2018, gana el premio a Película musical.

Victorias en la carrera: 24.

Monarca solitaria (2021)

Nueve nominaciones, cuatro victorias: son nuevamente los Grammy de Beyoncé. Hace historia, convirtiéndose en la mujer con más victorias en los Grammy.

Victorias en la carrera: 28.

Renacimiento (2023)

Lanza “Renaissance” y obtiene nueve nominaciones y cuatro victorias: a Grabación de música electrónica/dance, Álbum de música electrónica/dance, Interpretación de R&B tradicional y Canción de R&B.

Victorias en la carrera: 32.

Ahora Juega con el country (2025)

“Cowboy Carter” de Beyoncé obtiene 11 nominaciones, incluyendo Álbum, Grabación y Canción del año.

Recibió nominaciones en una amplia gama de categorías, incluyendo pop, interpretación de rap melódico, y por primera vez, country y americana.

Ya acumula 99 nominaciones.

AP

A pesar de los incendios, la ceremonia sigue en pie

Según The Hollywood Reporter, en una carta enviada a los miembros de la Academia, el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., y la presidenta del Consejo de Administración, Tammy Hurt, dijeron: “Nuestros corazones están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales en Los Ángeles”.

Agregó que “esta ciudad es nuestro hogar y lamentamos la pérdida de vidas y la destrucción que ha sufrido en los últimos días”.

Más adelante en la carta, confirmaron: “En estrecha coordinación con las autoridades locales para garantizar la seguridad pública y el uso responsable de los recursos de la zona, la transmisión de la edición 67 de los Premios Grammy en CBS el 2 de febrero se llevará a cabo según lo planeado. Sin embargo, el show de este año tendrá un renovado sentido de propósito: recaudar fondos adicionales para apoyar los esfuerzos de socorro tras los incendios forestales y honrar la valentía y la dedicación de los socorristas que arriesgan sus vidas para proteger las nuestras”.

CT