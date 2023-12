El 2023 marcó un precedente en la escena musical, por primera vez el género urbano tuvo un gran competidor a nivel global y fue nada más y nada menos que el regional mexicano, aunque específicamente a través de los corridos tumbados y bélicos, así como el sierreño, géneros que predominaron en las listas de lo más escuchado en México y a nivel internacional.

El músico jalisciense Peso Pluma se convirtió en el artista más escuchado en México, en Spotify, este 2023 y el quinto más escuchado en todo el mundo. De hecho, la exitosa colaboración de Eslabón Armado y Doble P, “Ella Baila Sola”, alcanzó más de mil millones de reproducciones en la plataforma, lo que la convierte en la primera canción de música mexicana en unirse al Billions Club de Spotify.

Los sonidos del sierreño se han vuelto tan populares que estrellas como Becky G y Thalía están volcadas completamente en este estilo musical, la primera lanzó hace unos meses el disco “Esquinas” y la segunda ya ha lanzado los sencillos “Bebé, Perdón” y “Choro” en colaboración con Estilo Sin Límite, los cuales integrará a una placa discográfica basada en este estilo musical.

No hay que olvidar que Shakira publicó su propuesta regional con Fuerza Regida con el éxito “El Jefe”, el cual cuenta ya con 110 millones de reproducciones en YouTube.

Pero estas artistas no son las únicas que han experimentado con las nuevas corrientes del regional mexicano. Karol G ha estado publicando temas en sus recientes álbumes como “200 Copas”, “Gucci Los Paños” y recientemente “Mi Ex Tenía Razón”, canción con la que le hace un homenaje a Selena Quintanilla. Y ahora, en estos días, la dominicana Natti Natasha publicó su propia propuesta regional titulada “Ya No Te Extraño”.

La música texana no se queda atrás y Grupo Frontera ha marcado también un precedente este 2023, haciendo que intérpretes de música urbana se fusiones con su estilo, para muestra la unión que hicieron con Bad Bunny en “un x100to”, así como “ALV” con Arcángel y de “Lunes a Lunes” con Manuel Turizo, no sin olvidar otros hits en su lista como “Tulum” con Peso Pluma, “El Amor de su Vida” con Grupo Firme, “Que Vuelvas” con Carin León y “Frágil” con Yahritza y su Esencia, entre otros éxitos más.

Nadie lo detiene

Con seis canciones en la lista de lo más escuchado este año en México a través de Spotify, Peso Pluma se ha destacado como el cantante más popular no sólo en México: sus fans en Andorra, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela se encargaron de posicionarlo entre los 50 artistas más escuchados en sus países.

En Jalisco, el Estado que vio nacer a Doble P, los municipios donde más se escuchó su música fueron Guadalajara y Zapopan. Las canciones más populares en dichas ciudades fueron “Ella Baila Sola” con Eslabón Armado, “PRC” con Natanael Cano, “El Azul” con Junior H, “AMG” con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, así como “La Bebe Remix” con Yng Lvcas y “LADY GAGA” con Gabito Ballesteros y Junior H. Recientemente Spotify publicó sus listas de los contenidos más escuchados en la plataforma y estas son las listas de las canciones más escuchadas en México y a nivel global.

Carin León se presentó en la cervecería Magic 13, el 3 de octubre de 2023, en Miami, Florida. AFP

Top 10 en Spotify 2023

Las canciones más escuchadas en México

1. “Ella Baila Sola” - Eslabón Armado, Peso Pluma

2. “El Azul” - Junior H, Peso Pluma

3. “AMG” - Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Peso Pluma

4. “PRC” - Natanael Cano, Peso Pluma

5. “La Bebe - Remix” - Peso Pluma, Yng Lvcas

6. “Fin de Semana” - Junior H. Oscar Maydon

7. “Que Vuelvas” - Carin Leon, Grupo Frontera

8. “un x100to” - Grupo Frontera, Bad Bunny

9. “Ch y la Pizza” - Fuerza Regida, Natanael Cano

10. “LADY GAGA” - Peso Pluma

Top 10 en Spotify 2023

Canciones más escuchadas a nivel global

1. “Flowers” - Miley Cyrus

2. “Kill Bill” - SZA

3. “As It Was” - Harry Styles

4. “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” - Jung Kook, Latto

5. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma

6. “Cruel Summer” - Taylor Swift

7. “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

8. “Calm Down (with Selena Gomez)” - Rema, Selena Gomez

9. “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” - Bizarrap, Shakira

10. “Anti-Hero” - Taylor Swift

La cantante colombiana se presentó en la 24 ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos. AFP

CT