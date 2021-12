Muere Vicente Fernández: ¡viva el rey!

El máximo ídolo de la música vernácula, la última leyenda de la canción ranchera, Vicente Fernández, falleció ayer a los 81 años, a las 06:15 de la mañana, luego de permanecer más de cuatro meses en terapia intensiva debido a una caída que tuvo en su rancho, la cual le provocó una fractura en las cervicales, condición que se agravó debido a la enfermedad degenerativa que padecía.

La noticia la dio a conocer la familia en la cuenta oficial de Instagram del intérprete: “Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, se señaló en el mensaje.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, puso a disposición el Palacio de Bellas Artes para realizar un homenaje al cantante.

Ayer se realizó un homenaje a puerta abierta en la Arena VFG. Vicente Fernández Jr. aclaró que el sepelio se llevará a cabo hoy, pero será privado.

En las últimas semanas se confirmó que “El Charro de Huentitán” presentaba mejorías en su salud; sin embargo, al paso de los días su situación se tornó complicada y el sábado los médicos informaron que su pronóstico pasó de grave a muy reservado; notificaron que previo al deceso necesitó del incremento de apoyo respiratorio.

Hace dos días su hijo Gerardo Fernández reconoció que “Chente” ya se encontraba muy cansado.

A Vicente le sobreviven su esposa y sus cuatro hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra.

Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en la comunidad de Huentitán El Alto y fue la base de lo que hoy se conoce como la Dinastía Fernández, encabezada por su hijo Alejandro Fernández, quien junto a su hermano mayor, Vicente Jr., han dado seguimiento al legado de su padre.

Actualmente se está rodando en Jalisco su bioserie autorizada por la familia, la cual tiene como protagonista al actor Jaime Camil.

Desde su último show masivo “Un azteca en el Azteca” en 2016, Vicente no se había presentado públicamente para cantar; fue en 2019 cuando el Gobierno de Guadalajara celebró sus 50 años de trayectoria con la develación de una escultura en Plaza de los Mariachis. Ese 6 de octubre fue la última vez que el público vio cantar al ídolo ranchero en la explanada del Museo Cabañas.

Vivió a su manera… Y “Acá entre nos”, gracias a su “Hermoso cariño” se coronó como “El Rey” de la música vernácula. Vicente Fernández falleció a las 06:15 de la mañana de ayer, domingo 12 de diciembre, tras permanecer más de cuatro meses hospitalizado en Guadalajara, a causa de una lesión en las cervicales que le causó una caída en su rancho, condición que se agravó debido a la enfermedad degenerativa que padecía desde hace unos meses; trascendió que se trataba del Síndrome Guillain-Barré.

Vicente Fernández. El cantante deleitó a su público por más de 50 años. EL INFORMADOR

Considerado como el máximo exponente contemporáneo de la música popular mexicana, Vicente Fernández se consagró no solo como uno de los cantantes más famosos en México ante su peculiar estilo de voz con características operísticas y forma de interactuar en sus conciertos.

Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en la comunidad de Huentitán El Alto y fue la base de lo que hoy se conoce como la Dinastía Fernández, encabezada por su hijo Alejandro Fernández, quien junto a su hermano mayor, Vicente Jr., han dado seguimiento al legado de su padre, legando el talento familiar a Camila y Alex Fernández, nietos del llamado “Ídolo de México”, título que se le otorgó con el lanzamiento de “Volver, volver” en 1976 y que es considerada como la canción himno del cantante.

Siendo hijo de Ramón Fernández y Paula Gómez, y pese a crecer con recursos económicos precarios, Vicente Fernández manifestó desde pequeño su amor por la cultura folclórica admirando a personajes como Pedro Infante. Cuando tenía ocho años de edad, le regalaron una guitarra, presente que fue determinante para el nacimiento de su leyenda.

Fue en 1954 cuando los anhelos artísticos de Vicente tomaron forma al participar por primera vez en un concurso amateur de canto en Guadalajara y con 14 años de edad sorpresivamente ganó el primer lugar del evento, animándolo a probar suerte en restaurantes y eventos sociales que sirvieron como sus primeros escenarios.

Con 24 años de edad, “Chente”, como es popularmente conocido, comenzaría a vincularse con ensambles musicales de renombre como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luís Aguilar, de Felipe Arriaga, con quien entabló una gran amistad. Tras cantar en eventos sociales y restaurantes, Vicente encontraría sus primeras oportunidades de difusión en el programa radiofónico “Amanecer Tapatío”.

Nuevas oportunidades

Ante la popularidad que Vicente Fernández tenía en su natal Guadalajara, decidió migrar a la Ciudad de México para audicionar en productoras y estaciones de radio; sería la radiodifusora XEX la que decidió arroparlo, sin imaginar que el fallecimiento de la leyenda ranchera, Javier Solís, en 1966, cambiaría por completo su futuro y relación con las disqueras y radios capitalinas.

Tras la muerte de Javier Solís, la disquera CBS México (Sony), decidió ficharlo para lanzar profesionalmente algunos de sus primeros éxitos: “Tu camino y el mío”, “Perdóname” y “Cantina de barrio”, canciones que serían claves para su popularidad nacional, siguiendo producciones como “Soy de abajo”, “Ni en defensa propia” y “Palabra de rey”, por ejemplo.

Con el lanzamiento de “Volver, volver” en 1976, Vicente Fernández ya era conocido como el “Cuarto Gallo de México”, considerando que su talento estaba al nivel de los cantantes Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís.

A lo largo de su trayectoria, Vicente Fernández grabó más de 100 álbumes, teniendo a compositores como Fernando Z.

Maldonado como pieza clave en el posicionamiento de sus canciones, quien en 1976 fue autor de “Volver, volver” y consolidó la narrativa de Fernández como un hombre de campo y apasionado por la vida charra, mezclando también melodías que mostraban al romance y sus sinsabores, logrando así récords de venta ante una nueva audiencia latina.

Trascendencia internacional

A partir de los años 70, el estrellato de Fernández a nivel internacional se reflejó en eventos especiales al ser distinguido como “Mr. Amigo” en Brownsville, Texas, a la par que comenzaría a ser reconocido con el mote del “Ídolo de México” y nacería su famosa frase “Mientras ustedes no dejan de aplaudir, su Chente no deja de cantar”.

El 15 de septiembre de 1984, Fernández protagonizó uno de los conciertos más significativos de su trayectoria al reunir a más de 64 mil personas en la Plaza de Toros de Ciudad de México, reflejo de popularidad que abrió nuevos caminos de colaboración para realizar el disco especial “Dos corazones” con Vikki Carr, “La diva del bolero”.

Tras el lanzamiento de “Por tu maldito amor” en 1989, Vicente Fernández se aventuró a otra producción que añadiría nueva fuerza a su popularidad al interpretar los éxitos de José Alfredo Jiménez en 1990, época en la que sería incluido en el Salón de la Fama del Billboard y recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles.

El coloso de los Fernández

En la década de los años 80, Vicente Fernández inició los cimientos de lo que hoy es el rancho “Los 3 Potrillos”, de 500 hectáreas, en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara-Chapala, y con acceso gratuito al público (sujeto a disponibilidad). A la par de convertirse en su residencia familiar, el cantante adecuó el terreno para tener caballerizas y un lienzo charro con infraestructura profesional, en donde se han realizado eventos deportivos internacionales.

En la misma zona del rancho, Vicente Fernández concretó la construcción de la Arena VFG, recinto enfocado en eventos masivos en donde se han presentado shows internacionales como: Katy Perry, Selena Gómez, Rammstein, Roger Waters, Backstreet Boys, Cirque du Soleil, Kiss y Kings of Leon, entre otros.

Problemas de salud

A lo largo de su vida, Vicente Fernández presentó problemas de salud que lo llevaron a la hospitalización y cirugías de emergencia. Entre las intervenciones más complejas fue en la que le extirparon casi la mitad del hígado a causa de un tumor, en 2014. Un año después, regresó al quirófano para que le retiraran tres hernias formadas durante el proceso de recuperación de la operación hepática. En julio de 2021, Vicente fue internado a causa de una infección urinaria, descartando que se tratara del virus de COVID-19.

Previo a su último concierto en 2016 y ante el fallecimiento del cantautor Juan Gabriel, en ese momento, Vicente Fernández declaró a la prensa su visión ante la muerte y cómo le gustaría que fuera recordado: “Prefiero un velorio tranquilo como el de cualquier persona que deja de existir, no quiero que me lleven como vendiendo ‘charamusca’ por todo el país; yo sé que el cariño que me tiene mi pueblo me va a acompañar hasta el final y no quiero evitarlo, quiero que me recuerden como un ser humano que el único éxito que tuvo es que lo recuerden con cariño”.

Fan. El señor Juan Manjarrez llegó al hospital donde murió Vicente Fernández, desde donde entonó algunos de los éxitos del cantante. El Informador/ G. Gallo

El primer adiós

En abril de 2016, Vicente Fernández no solo grabaría en vivo su tercer álbum en vivo, sino que significaba su retiro oficial de los escenarios con un concierto en el Estadio Azteca con más de 85 mil asistentes, que llevó por título “Un Azteca en el Azteca” para el disco y DVD que se publicó meses después.

Vicente Fernández explicó que su entonces retiro de los escenarios se debía a las complicaciones de salud que por años ya lo aquejaban. El show tuvo una duración de más de tres hora y media, producción que fue reconocida con el Premio Grammy al Mejor álbum de regional mexicano.

Su retiro de los escenarios fue parcial, pues en diversas actividades charras, en su rancho “Los 3 Potrillos”, Vicente Fernández solía sorprender a los asistentes desde su palco.

A sus 80 años de edad, Fernández lanzó durante el 2020 nuevas producciones musicales como su versión “Ya no insistas corazón” (de Juan Gabriel) y “El caballo de mi padre” (autoría de Bulmaro Bermúdez), como parte de su disco “A mis 80’s”, que contó con temas compuestos por Roberto Cantoral, Álvaro Carrillo y Agustín Lara; la obra pictórica “A mi padre”, que viste la portada del álbum, fue creada por su hija Alejandra Fernández. En paralelo a esta producción, Vicente asesoró y produjo el debut musical de su nieto Alex Fernández.

MOMENTOS CLAVE

1963. A causa del cáncer, muere su madre Paula Gómez de Fernández; el 27 de diciembre de este año, Vicente se casa con Refugio “Cuquita” Abarca Villaseñor.

1991. Tras su presentación en el Hofheinz Pavilion, de Houston, Vicente Fernández fue calificado por la prensa estadounidense como “El Sinatra de las Rancheras”.

2002. Es reconocido como “Persona del Año” por la Academia Latina de Grabación.

2008. Produce y filma su concierto en vivo “Primera Fila”, el cual fue el primer material editado en Blu-ray, convirtiendo a Fernández en el artista latinoamericano pionero en explorar este formato.

2009. El 14 de febrero, Vicente Fernández brindó un concierto en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, rompiendo el récord de asistencia con 220 mil asistentes.

NUMERALIA

50 años de carrera artística.

270 canciones colocadas comercialmente.

100 producciones de estudio, en vivo y recopilatorios.

8 premios Grammy Latino.

2 Grammy.

14 Premios Lo Nuestro.

25 películas.

MQ