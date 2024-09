Muere Kris Kristofferson, estrella del country y actor, a los 88 años

Kris Kristofferson, estrella de country, compositor y un cotizado actor de Hollywood, murió este sábado 28 de septiembre a los 88 años.

La noticia fue dada a conocer por la familia de la estrella, en un comunicado que publicaron en redes sociales, y aunque no revelaron la causa de la muerte, sí destacaron que falleció en su casa de Maui, Hawái, y rodeado de su familia.

"Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció el sábado 28 de septiembre en su casa. Todos estamos muy bendecidos por el tiempo que pasamos con él", escribieron.

En el texto, los familiares agradecieron a los fans por el amor que le brindaron a Kris a lo largo de toda su trayectoria y pidieron que lo recordaran de una manera muy especial.

"Gracias por amarlo todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que él nos está sonriendo a todos", agregaron.

Además de la música, Kristofferson también destacó en la pantalla grande. En su filmografía se encuentran más de 50 películas, entre las que se encuentran "A star is born", "Blade" y la cinta dirigida por Tim Burton, "Planet of the Apes"

¿Quién fue Kris Kristofferson?

Originario de Brownsville (Texas), Kristofferson fue un reconocido compositor, cantante y actor hollywoodense. Sus primeros años los pasó entre libros y deportes. En 1958 se graduó del Pomono College en Literatura para después matricularse en el Universidad de Oxford.

A la par fue un destacado atleta, apareció en la revista "Sports Illustrated" por sus logros en rugby y futbol americano, aunque durante su época universitaria fue premiado por su desempeño en el box.

Sus primeros acercamientos al mundo de la música también ocurrieron mientras estudiaba la universidad. Bajo el apodo de Kris Carson y con la ayuda de su representante, Larry Parnes, grabó para la disquera Top Rank Records, aunque con poco éxito.

En 1960 se graduó en Literatura inglesa y se casó por primera vez; sin embargo, puso pausa a la música para enlistarse en el ejército por presión de su familia.

En 1965 abandonó el ejército y dedicó su vida a componer y cantar sus canciones, pero no fue hasta 1970 que logró debutar como cantante con el álbum "Kristofferson". Debido a su éxito, varias de sus composiciones fueron versionadas por artistas de la talla de Elvis Presley, Ray Price, Waylon Jennings, y el Johnny Cash.

En 1971, la cantante Janis Joplin, obtuvo un número uno con una versión de "Me and Bobby McGee" publicada en su álbum póstumo, "Pearl".

A la par de su carrera musical, Kristofferson también apareció en la pantalla grande. En el 71 debutó como actor en la cinta "The last movie" y para 1976 ganó un Globo de oro como mejor actor por su papel en el remake de "A Star Is Born".

También formó parte de "First Blood" , la primera entrega de la saga Rambo; aunque uno de sus papeles más recordados es el de Abraham Whistler, el mentor de Blade, el cazavampiros, en la saga del mismo nombre.

En 1999, coprotagonizó, junto a Mel Gibson, la película "Payback" y dos años después participó en la nueva versión de "El planeta de los simios", dirigida por Tim Burton.

EE