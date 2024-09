Muere Fernando Ponce de León, ex integrante de Mägo de Oz

Los fanáticos de Mägo de Oz lamentaron el fallecimiento de Fernando Ponce de León, ex integrante del grupo.

Ponce dejó la banda en 2010, sin embargo, participó en los discos más reconocidos de Mägo de Oz, como "La Leyenda de la Mancha", "Finisterra", "Gaia", "Belfast", "Gaia II: La voz dormida", "The Best of Oz", "La Ciudad de los árboles" y "Gaia III: Atlantia".

El flautista también participó con Barón Rojo, Obús, Boikot, Ñu, Los Suaves, Porretas, Rosendo e incluso Doro, cantante alemana.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer por José Andrëa en su cuenta oficial de Instagram con las siguientes palabras:

“Hoy nos dijo adiós Fernando Ponce de León. Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve...”.

Leo Jiménez, cantante y guitarrista de Saratoga y colaborador ocasional de Mägo de Oz también dedico un sentido mensaje ante la partida de Ponce de León: " “No tengo palabras. Me he quedado roto totalmente. Os mando un abrazo gigante y mi más sincero pésame para toda la familia y amigos. Hoy es un día triste, sin duda”.

Se desconoce la causa oficial de la muerte del músico, sin embargo, se habla extraoficialmente que habría sufrido un fallo multiorgánico derivado de una enfermedad no especificada con la que llevaba cierto tiempo lidiando.

Mägo de Oz es una banda que ha dejado un legado innegable en español para géneros que han sido dominados por el inglés. Ponce de León fue un compositor clave para lograr ese estilo característico del folk dentro del metal.

OB