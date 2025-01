Mr. Doctor responde a los comentarios de Sheinbaum sobre su conflicto con Maryfer Centeno

El enfrentamiento entre la grafóloga Maryfer Centeno y el creador de contenido conocido como Mr. Doctor ha escalado hasta convertirse en un tema de interés político nacional. Durante su conferencia matutina del lunes 13 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al caso, llamando a mantener el respeto y elevar la calidad del debate público.

El conflicto surgió después de que Centeno difundiera un audio en el que Mr. Doctor, cuyo nombre real es Octavio Arroyo, usó términos despectivos para referirse a ella, incluyendo expresiones como “mxsquita muerta”, “mxstia”, “vieja babxsa” y “charlatana”. Estas declaraciones generaron polémica, y el tema llegó a la mañanera, donde un reportero pidió la opinión de la mandataria.

Sheinbaum condenó el lenguaje utilizado y destacó la importancia de erradicar la discriminación, el clasismo y el machismo. “El respeto es fundamental. Ayer mencioné que la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del colonialismo y del neoliberalismo, y eso debe quedar en el pasado. Hay personas, como la que se escucha en el audio, que aún recurren a este tipo de expresiones despectivas contra las mujeres”, afirmó.

La presidenta también hizo un llamado a una transformación colectiva, enfatizando que más allá de las acciones legales, lo esencial es modificar la conciencia social para que los comentarios ofensivos pierdan su impacto. “Entre todos y todas, debemos trabajar en una revolución de las conciencias. Esto no es un asunto de censura, sino de lograr que comentarios de odio se vean como algo del pasado”, añadió.

Por su parte, Octavio Arroyo respondió a las declaraciones de Sheinbaum mediante un video en su cuenta de X. En él, aceptó la crítica y reconoció que sus expresiones fueron inapropiadas:

“Muchos me etiquetaron preguntándome qué pensaba sobre las palabras de nuestra presidenta. Mi respuesta es que tiene razón (...) Consideraba que mis formas eran las adecuadas, pero ahora entiendo que estaba equivocado”, admitió.

En su mensaje, Arroyo aceptó no tener suficiente conocimiento en temas de género y destacó la necesidad de escuchar y aprender de quienes poseen mayor preparación. “Tras escuchar las palabras de nuestra presidenta, una persona con una formación académica mucho más sólida que la mía, no tengo más que reconocer que tiene razón. Escuchar es fundamental para aprender, y cada crítica debe tomarse como una oportunidad para mejorar”, expresó.

Asimismo, agradeció a Sheinbaum por sus observaciones y señaló que, como ciudadano, se comprometería a ser más consciente de sus palabras en el futuro. “Soy un mexicano más (...) Me siento un tanto no merecedor de ser mencionado en la mañanera, pero acepto lo que se me señala y lo tomo como una lección”, agregó.

Finalmente, Arroyo aprovechó para reiterar sus críticas a la grafología, calificándola como una práctica sin bases científicas. Citó declaraciones previas de Sheinbaum, quien comparó la grafología con los horóscopos, y exhortó a los defensores de esta disciplina a reflexionar sobre su validez. “Si una autoridad como la presidenta lo menciona, deberían aceptar y tomar conciencia de lo que están promoviendo”, concluyó.

Con información de SUN

BB