Mr. Doctor denuncia amenazas de muerte por la influencer Charlotte Lascurain

El conflicto entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno parece haber llegado a un punto crítico, según las declaraciones recientes del médico. A través de sus redes sociales, Mr. Doctor afirmó que las negociaciones conciliatorias con la grafóloga fracasaron debido a desacuerdos sobre las condiciones de una disculpa pública que le exigían ofrecer. Una de las principales razones fue que se le pedía reconocer que la grafología es una ciencia respaldada por la UNAM, algo con lo que no está de acuerdo.

Amenazas y pruebas publicadas

Aunque inicialmente no quiso detallar un supuesto atentado en su contra, Mr. Doctor indicó que comenzaría a compartir pruebas del mismo. Entre las evidencias publicadas, presentó audios en los que se escuchan amenazas explícitas de muerte por parte de Charlotte Lascurain, una amiga cercana de Maryfer Centeno.

INSTAGRAM/charlotte_lascurain15

En los audios difundidos, Lascurain lanza amenazas directas hacia el médico:

"Esto es una advertencia, hijo de tu pin... para que no vuelvas a hablar de mí, ni de las personas con las que hablo, hijo de tu.... Te voy a agarrar a puros cuchillazos y me vale v... para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a matar. Baja ese video o si no te voy a matar, de eso me encargo yo”.

Miedo por su seguridad

Mr. Doctor aseguró estar profundamente preocupado por su integridad, especialmente porque Lascurain conoce su domicilio. Además, señaló que esta información habría sido compartida con la complicidad de Maryfer Centeno:

"Tengo mucho miedo, porque ella es capaz de esto" declaró, refiriéndose a Lascurain.

También expresó que hace responsables a Charlotte, Maryfer Centeno y la abogada involucrada de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. En una publicación escribió:

"Si algo me pasa, hago responsable a Charlotte, a MC y a su abogada".

Denuncia formal ante las autoridades

El médico afirmó que ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades correspondientes por las amenazas recibidas y aseguró que cuenta con más pruebas que aún no puede hacer públicas:

"Y evidentemente ya hay una denuncia de todo esto y MUCHAS MÁS PRUEBAS que aún no puedo mostrar”, declaró en sus redes sociales.

Declaraciones sobre el atentado

Horas antes, Mr. Doctor reveló que fue víctima de un atentado que, según él, fue respaldado por las personas involucradas en el conflicto.

"Sufrí un atentado a mi persona. Yo no lo quería hablar, pero este atentado viene respaldado por la abogada y por la contraparte, quien me ataca y me vulnera está siendo respaldada por estas dos personas”, afirmó.

El médico manifestó su temor, argumentando que quienes están detrás de estos actos conocen detalles personales sobre su vida y la de su familia.

"Estoy preocupado. Este proceso lo he llevado en paz, pero con lo que pasó el jueves, ya temo por mi integridad, temo por mi estabilidad emocional y mental. Este atentado me ha superado por mucho. Estas personas saben dónde viven mis papás y dónde vivo yo”, puntualizó.

La situación entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno ha escalado de forma alarmante, llevando el caso más allá del ámbito mediático hacia una posible intervención legal. Con las denuncias ya presentadas, el desenlace de este conflicto dependerá ahora de las investigaciones de las autoridades.

BB