Sheinbaum afirma que no irá a la investidura de Donald Trump

"No pasa nada", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que no asistirá a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pero aseguró que estará el embajador de México, Esteban Moctezuma.

"No, pero no pasa nada, pues. No pasa nada. Estará ahí el embajador de México en Estados Unidos (Esteban Moctezuma), no hay problema", respondió al ser cuestionada al final de la conferencia matutina de este martes sobre si asistirá o no a la investidura de Donald Trump.

Donald Trump tomará protesta como presidente en Estados Unidos el siguiente lunes 20 de enero de 2025 frente al Capitolio en Washington, DC.

El pasado domingo, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, indicó que todo el cuerpo diplomático fue invitado a la investidura de Trump.

"México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman a la toma de protesta de Donald Trump. Invitaron a todo el cuerpo diplomático, es lo que se usa aquí, se usa más que jefes de Estado, se invita a las embajadoras y embajadores", puntualizó Moctezuma.

Lo anterior se suma a que Claudia Sheinbaum comentó que a las tomas de protesta de mandatarios estadounidenses "no siempre invitan a jefes de Estado".

"En este caso vamos a esperar y no consideraríamos; lo que decida el presidente Trump, no tenemos ningún problema con eso. Hasta ahora, ¿qué hemos recibido? Una invitación en la Embajada de México en Estados Unidos, al embajador (Esteban Moctezuma)".

