Morrisey, en guerra contra “Los Simpson”

Morrisey se convirtió en la más reciente “víctima” de parodia de “Los Simpson”, pero a diferencia de otras estrellas, al cantante no le hizo gracia la manera en que fue retratado en la serie, a la que tildó de alimentar “controversias baratas”.

El polémico capítulo se llama “Panic on the Streets of Springfield”, en el que “Lisa” tiene un nuevo amigo imaginario, claramente inspirado en Morrisey: Un cantante indie de la década de los años ochenta deprimido y con actitudes racistas. Los productores incluso invitaron al intérprete a prestarle su voz al papel, pero se negó a hacerlo, así que fue Benedict Cumberbatch quien lo hizo a final de cuentas.

Tras la emisión del artículo, apareció en la página oficial de Morrisey un comunicado donde dejaba ver la furia del cantante: “Sorprendente cuánto se deterioraron los guiones del programa de televisión de ‘Los Simpson’ en los últimos años”. El texto agrega que la serie pasó de analizar la experiencia cultural moderna a “capitalizar controversias baratas y exponer meros rumores”.

Al principio se había supuesto que el comunicado había sido escrito por el propio Morrisey, pero después Peter Katsis, manager del músico, se adjudicó su autoría. El texto agrega que en el programa “se cometió la bajeza de usar tácticas de odio, como mostrar al personaje de Morrisey con la panza asomándose por la camisa, lo cual hace que uno se pregunte quién es el que está hiriendo en esta situación (…) No es sorprendente que los indices de audiencia del programa hayan bajado en los últimos años”.

En el texto, Morrisey negó actitudes racistas (como retrata su parodia), aunque muchos no olvidan que en 2010, al hablar sobre la crueldad animal en China, le dijo al diario inglés “The Guardian” que “al ver eso no puedes evitar sentir que el pueblo chino es una subespecie”.

AMD