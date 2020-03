Morat publica avance de su próximo sencillo "No termino"

La banda colombiana de música pop Morat, reveló un adelanto de 17 segundos en de su próximo sencillo No termino, que será lanzado el próximo 5 de marzo.

Para anunciar su nuevo material, los colombianos han dejado frases de la canción, en redes sociales, lo que ha causado expectativa por parte de sus fans, según expresan los cibernautas en comentarios de las publicaciones.

"Abrirle la puerta a lo que pudimos haber sido es tener que pensar en un sinfín de futuros contigo que nunca vamos a tener; es tener que vivir contando hasta el infinito. Por eso lo evito: porque sé que si empiezo a contar cada cosa que no hicimos nunca voy a terminar", fue la primera estrofa que la banda reveló a sus seguidores.

Carátula oficial del próximo sencillo a estrenarse de Morat "No termino". TWITTER/@MoratBanda

"Te me escapaste y yo quedé indefenso", "No saber si te volveré a ver para mí es un misterio", "No quiero contar todos los besos, que nunca llegaron a tu boca", "No quiero contar cuantas canciones, no bailé contigo por cobarde", son las frases que también publicó la agrupación, acompañadas de fotografías del video musical.

El público de los artistas colombianos, no tardó en mostrar su entusiasmo: "Qué tipo de don tiene Morat para darnos bien en el punto exacto de nuestra sensibilidad y causarnos una explosión de sentimientos y emociones. ¡Realmente son únicos e inigualables! Me encantan", escribió una fanática.

La banda finalmente hizo públicas las fechas en que se podrá escuchar su nueva obra en cada país, al pie de una imagen del clip: "España 6/3/20 00h Colombia, Perú, Panamá, y Estados Unidos 5/3/20 18h Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina 5/3/20 20h México 5/3/20 17h y Los Ángeles 5/3/20 15h", anunciaron.

A petición de sus fans, Morat compartió un video que se titula "Morat - No Termino Parte 1 / Simón Vargas", en el que los colombianos revelan un adelanto de 17 segundos del tema y al término, un detrás de cámaras del clip musical.

Mientras tanto, la banda se encuentra inmersa en una serie de conciertos que ofrecerá alrededor de la República Mexicana y alistando su participación en los festivales Pal Norte y Pulso.

