Mora y Jhayco: El cantautor lanza junto al puertorriqueño el video "Memorias"

El cantautor y productor musical en ascenso, Mora, se une con una de las potencias artísticas más populares del momento, Jhayco para el lanzamiento del video musical “Memorias”.

Esta producción mezcla sonidos de la música urbana con elementos de la música electrónica con una lírica e imágenes que nos invitan a formar parte de un experimento para olvidar esas memorias de aquel amor. Este es el segundo video del álbum “Microdosis” de Mora, lanzado el 1 de abril de 2022.



“Memorias” fue Compuesta por Mora y Jhayco. El video estuvo bajo la dirección de P. The Chemist y producido por We Own the City y fue filmado en Miami. Con su propuesta musical y estética, Mora trae algo diferente, fresco e innovador al mundo de la música que ha resultado en el éxito internacional de “Microdosis”.

En menos de dos meses desde su lanzamiento, el álbum ha superado los 200 millones de reproducciones debutando en primer lugar de Top Latin Albums de Apple Music y logrando el segundo lugar de Top Global Albums en Spotify. El disco también se encuentra en el Top 10 de Spotify en Colombia, Chile, Ecuador, España y República Dominicana. “Microdosis” incluye colaboraciones con: artistas de renombre como: Elena Rose, Feid, Sech y Zion.

CORTESÍA / Rimas



Después de una exitosa gira por México, Mora se encuentra en España, donde ofreció una actuación impresionante en el Reggaetón Beach Festival en Mallorca frente a miles de fanáticos.

MF