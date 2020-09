Mónica del Carmen celebra la visión femenina en el cine

La actriz Mónica del Carmen, quien está nominada al Premio Ariel en la categoría de Mejor coactuación femenina por su participación en la cinta “Asfixia” -cuya entrega será este 27 de septiembre-, dirigida por la tapatía Kenya Márquez, celebra la visión femenina que actualmente se desarrolla en el cine; pone como ejemplo esta película que tiene personaje de mujeres interesantes y muy humanos.

“Es un hallazgo importante que haya un cine hecho por mujeres y para mujeres. De pronto como que se ha subestimado el tema y yo siempre he dicho que en un país donde tenemos una alta violencia de género, donde hay de nueve a 11 feminicidios por día, creo que los medios y el cine, que es como mi trinchera, tendrían que reflejar todos estos panoramas y soluciones, exponer los temas y creo que apenas se está haciendo por directoras y eso es súper importante porque nos hace reflexionar como sociedad y vernos en pantalla porque lo que sucede en ‘Asfixia’ es sólo la punta del iceberg de esta violencia que comienza con pequeños brotes, ofensas y humillaciones hasta llegar a límites más altos”.

En la cinta, Mónica interpreta a “Concha”, en una trama donde “Alma”, una mujer albina, al salir de prisión, decide recuperar algo mucho más importante que su propia libertad. Para hacerlo, se ve obligada a cuidar a “Clemente”, un hombre hipocondríaco. La relación entre ellos pasará de la sospecha y el miedo a la ternura y el amor.

“Me parece muy interesante el fenómeno de que las mujeres están hablando de estos temas y los están exponiendo de las maneras en las que ellas ven la ficción. Y Kenya lo hace por medio de este humor negro, de este tono contrastante y agridulce, pero también muy efectivo”. Además de que la óptica es muy distinta cuando las historias son contadas por mujeres. “Creo que es porque hemos pasado mucho tiempo sin tener una voz, sin tener una manera de decir las cosas, desde la política y el arte, siento que hay muchas mujeres muy reconocidas ya como Natalia Toledo e Irma Yodo, poetas de las que también se está escuchando su voz”.

Explica Mónica que en la medida en la que las mujeres ocupen más puestos de poder y se les dé la capacidad de solucionar las cosas que las aquejan, también socialmente se dará de una mejor manera el derecho a una vida libre de violencia.

En 2011 Mónica del Carmen ya había ganado el Ariel como Mejor actriz por la cinta “Año bisiesto” y su interés desde que forma parte de la industria del cine, es encontrar personajes que dignifiquen a la mujer y a su cultura indígena, no ser parte de los mismos roles que perpetúan los clichés sociales: “Tuve una formación desde el CEDART, desde los 15 años, donde mis maestros me enseñaron principios acerca del activismo, en ese tiempo se empezaba a hablar de los muxes en Oaxaca, de la lucha contra el VIH y yo comenzaba a hacer obras de teatro sobre el derecho a decidir y los problemas que aquejaban a las mujeres cuando se embarazaban, son temas que siempre he querido tratar”.

Mónica viajó este mes a Venecia donde presentó la cinta “Nuevo orden” de Michel Franco, la cual ganó el León de Plata.