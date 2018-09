Mónica Naranjo analizará a los mexicanos

La cantante Mónica Naranjo ha dejado en el pasado la polémica respecto a México, pues asegura “sentirse como en casa” y se encuentra documentando la visión, la experiencia y las tradiciones de los mexicanos acerca de la sexualidad para el programa “Mónica y el sexo”, que prepara y en el que contará con la participación de artistas invitados, como Dulce y Ana Bárbara.

“Hay un vacío a nivel internacional en los medios de comunicación sobre educación sexual, yo quería hablar de sexo de forma libre y preparar a los jóvenes en este tema, yo misma me mostraré abiertamente”, expresó Naranjo, quien recorrerá diversas partes del mundo buscando los contrastes del tema para exponerlos, dijo, sin crítica, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

En su visita a México ha viajado a Oaxaca para recabar material de la comunidad muxe. La cantante señaló que lo que le gusta de la mujer mexicana es que “tiene ovarios”.

“Creo que aquí hay un matriarcado muy inteligente porque les hacen creer a los hombres que ellos mandan, cuando realmente las que mandan son ellas”.

Sobre las recientes declaraciones donde dijo que besaría a Ana Bárbara, la intérprete española de 44 años respondió: “Yo las beso y las quiero a todas, (Ana Bárbara) es una gran compañera y amiga. Soy un ser humano y las etiquetas nunca me han gustado”.

A principios de este año, la también presentadora y conocida como “La pantera de Figueras”, hizo oficial su separación de Óscar Tarruella, luego de 16 años de matrimonio.

“Es doloroso para ambos y estoy aprendiendo a caminar sola; compartes tu vida de manera equilibrada pero lo bueno de estar sola es que ya no tienes que renunciar a nada y no me volvería a casar”.