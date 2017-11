Mon Laferte llega a cines del país con su álbum "La trenza deluxe"

Mon Laferte lanza a partir de hoy la nueva edición de su disco titulado "La trenza deluxe", con CD y DVD, cuyos videos se pueden ver en 60 salas de cine del país este día y el 16 de noviembre próximo.

Explicó a los medios que hubo bastantes personas que trabajaron para que el material saliera a la luz: "Estuvimos estresados, corriendo, adornando los arbolitos, que faltó una hojita, la luz, que la guitarra", dijo.

Cabe mencionar que la primera versión de este álbum salió en mayo pasado y en poco tiempo ha tenido varios logros, como altas ventas, con lo que ganó triple Disco de Platino, así como cinco nominaciones al Grammy Latino.

De igual manera ha podido recorrer su gira a destinos como Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Argentina, España, entre otros.

Agregó que no hay secreto para el éxito, "si fuera así todos seríamos magos", confesó la artista, quien exhortó al público a quitarse los prejuicios en contra del género femenino.

Al respecto, consideró que siempre se le va a juzgar más por el hecho de que es mujer, "me va a costar el doble, llega un punto que como mujer estoy harta de que me hagan comentarios machistas", aseveró.

Por otro lado, indicó que absolutamente todo lo que está a su alrededor influye en su música, desde las personas con las que se relacionan e incluso el clima.

"Claramente mi música ha mutado durante el tiempo que llevo haciendo música, que son muchos años, eso me parece bien interesante; no me imagino a los 80 años siendo el mismo personaje con la flor, como intentando venderle algo a la gente", aseveró.