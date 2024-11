Benito Santos ostenta la certidumbre de ser uno de los diseñadores de moda más importantes en todo México. Es buscado por cantantes, actrices y mujeres que se desenvuelven en la política, a las cuales conquista a través del arte de la moda.

Cuenta con una versatilidad que le permite confeccionar desde trajes para primeras damas y grandes estrellas de la farándula, hasta vestidos de bodas y quince años con los que empodera a las mujeres en las ocasiones más trascendentales de sus vidas.

Sin duda, Benito Santos ha forjado su nombre a pulso, dedicación, y con el amor legítimo a lo que hace.

Como parte de las actividades que llegarán con la edición 82 de Intermoda, a celebrarse del 21 al 24 de enero de 2025, en Expo Guadalajara, el diseñador jalisciense presentará una pasarela previa el próximo 21 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Plaza de las Américas, en el centro de Zapopan, donde mostrará su nueva colección “Entretejidos” primavera-verano 2025, una propuesta creada en colaboración con el colectivo “Cielo Tejido” que agrupa a más de 200 mujeres tejedoras.

Para ello, Santos no sólo se inspiró en los maravillosos cielos tejidos del municipio de Etzatlán, Jalisco; sino que trabajó en conjunto para preservar la rica tradición cultural mexicana, fomentar la actividad económica local y formar lazos comunitarios teniendo como resultado 64 looks, algunos de ellos tejidos completamente por manos mexicanas con la técnica de crochet en una gama de rosa palo, ivory, verde y amarillo.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, el diseñador nos adentra en los secretos de su nueva colección, en la cual retoma elementos importantes de la cultura jalisciense como un homenaje a la tierra que lo vio nacer, y que surge también de la creatividad sin límites de las mujeres artesanas, y de la importancia del trabajo en equipo.

— ¿Qué significa Intermoda en tu carrera?

— Intermoda, siempre lo he dicho, es una plataforma obligada para cualquier diseñador o gente de la industria de la moda en México. Ya sea para el creativo, como también para los que comercializan. Para mí, Intermoda ha sido como una clave importante, porque ahí inicié. Mi primer desfile lo tuve en el 2007 en Intermoda, como estudiante. Es ahí donde me han permitido tener muchas formas de expresión artística.

Intermoda es la plataforma más importante de comercialización en Latinoamérica, pero también nos ha permitido a muchos creativos presentar nuestras colecciones, entonces digamos que para mí hay un gran cariño por esta plataforma.

— ¿Cuál fue tu inspiración para crear tu nueva colección? ¿Podrías describirla?

— Siempre he sido un hombre muy nacionalista, que trata de hacer colecciones con mensajes muy contundentes de lo que hacemos los mexicanos y la riqueza cultural que tenemos. El año pasado, que estaba cumpliendo años de carrera, dije: “voy a celebrar a Jalisco todo el año”, e hice cuatro colecciones con temas de Jalisco.

Al empezar a investigar, te das cuenta de que no basta un año para hacer muchos homenajes. Cuando fui a Expo Dubai —me tocó representar a México en un pabellón— y vi el pabellón todo ataviado de tejidos de gancho, pensé: “¿Dónde mandaron a hacer esto? ¿Quién hizo esto?” Y cuando me acerqué con Relaciones Exteriores me respondieron que eran personas de Jalisco.

Y me cuentan de Etzatlán. Y pensé, “quiero conocer a estas artesanas que hacen esto de forma manual, que han hecho cielos tejidos, no sólo del Centro de Etzatlán, sino que han llevado su arte a muchos lugares”. Y dije, “voy a hacer esta colección en honor a Etzatlán y a sus tejedoras”.

— ¿Qué aprendizaje te dejó trabajar con el colectivo “Cielo Tejido”?

— Lo primero y lo más importante, es el trabajo en equipo. Son ya casi doscientas personas que colaboran y eso es bien importante; además, son fuentes de empleo para su comunidad, porque reciben un ingreso las mujeres de esta actividad.

Esa parte de ver a señoras que no son tan jóvenes y que con mucho amor siguen haciendo las cosas, son aprendizaje que tienes que vivir para entender que tienes que hacer lo que te gusta y tener esos momentos de mucha creatividad. Te permite estar contento, yo las veo contentas a ellas.

— Te gusta empoderar a las mujeres con tus diseños. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál es tu estrategia para lograrlo?

— Soy un hombre muy afortunado que, además de hacer las colecciones que hago —cuatro al año—, diseño muchos vestidos sobre medida. Son novias, alfombras rojas, quince años; gente que específicamente quiere un vestido para algo muy especial en su vida. Yo las acompaño con un vestido que les hace ser las mujeres que quieren ser ese día, ser mujeres protagonistas.

Solamente pongo un granito de arena, pero tengo que decir que la mujer ha cambiado tanto y eso me da mucho gusto porque hoy el empoderamiento lo vemos en todo. Pero a lo que a mí me corresponde, en la ropa, trato de poner ese granito de arena para que ellas se sientan cómodas, protagonistas. Esa es la forma en la que trato de ayudar.

— ¿Es importante para ti poder conectar con la persona, para inspirarte en el diseño?

— Claro. Por eso las entrevistas con mis clientas son muy personales. Con mis amigas y figuras públicas he logrado tener esa conexión grande con ellas. Tienes que adentrarte a su mundo, pero también abrir el tuyo, y tiene que haber complicidad porque, aparte de ser amigos, te conviertes en ese cómplice que las ayuda a lograr objetivos con prendas muy específicas.

— Vestiste a mujeres muy importantes en México, como Angélica Rivera y Ximena Navarrete. ¿Tienes en puerta diseñar para alguna otra mujer influyente?

— Tengo varios proyectos. Jacky Bracamontes que me pide cosas muy específicas; Galilea Montijo, también. Para Natalia Jiménez estoy desarrollando todos sus looks para su nueva gira en 2025.

Siempre que me buscan lo tomo con mucho amor y mucha responsabilidad. Con gente de la política, Angélica (Rivera) fue la primera que me buscó, pero me encantaría. Ojalá pueda hacer más looks para mujeres que representen a México.

Hoy en día que tenemos a una presidenta municipal que representa a Guadalajara, y ya he hecho algunos looks para ella, pues imagínate qué padre que tu ropa también la represente. Tenemos también a la primera presidenta de México, que también eso es bien importante.

— La industria de la moda es un mundo que siempre está cambiando. ¿Cómo consigues mantenerte vigente como uno de los diseñadores más importantes de México?

— El trabajo constante es la clave principal para que uno pueda estar. Acabamos de vestir a Lila Downs; recién hice un look para Paty Cantú, vienen bodas. Esto me mantiene vigente, siempre constante, el estar siempre presente, el poder tener colecciones, mis cuatro colecciones al año, y rodearte de un equipo de gente que soporte esto, porque solo no puedes.

Al final de cuentas yo doy la cara por el trabajo, pero es un equipo muy importante de gente atrás; desde las relaciones públicas, el marketing, la administración hasta la gente de artesanal que hace todo en el taller. Solamente ven la ropa hecha y que yo salgo a recibir el agradecimiento, pero en realidad es toda la gente que está detrás de mí.

— ¿Cuál es tu siguiente proyecto?

— Estoy haciendo el vestido de novia de Natalia Jiménez. Es un vestido que se está haciendo con mucho amor, porque he logrado tener una conexión increíble con Natalia, y me llena de mucho orgullo poder vestirla para llegar al altar.

CT