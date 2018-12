Moby lanza álbum de remixes como regalo navideño a sus fans

El compositor de música electrónica Moby estrenó esta Navidad el disco de remixes “Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt”, el cual contiene 25 temas que son una mezcla de su material discográfico.

El estadounidense anunció el 1 de diciembre en sus redes sociales un video casero con un track diferente, y este martes fueron desplegados los remixes en su totalidad para que sus fanáticos puedan escucharlos.

Este material es el componente final de la trilogía de “Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt”, la cual incluye el disco de estudio y “The EastWest Sessions”, una dinámica re-grabación del disco.

Entre los lanzamientos de este 2018 también presentó un mini EP con más remixes que incluyeron la participación de George FitzGerald, UNDERHER, Luttrell y Maor Levi, entre otros; así como diversos videos, tal fue el caso de “Falling Rain and Light”.

