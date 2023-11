Mizada Mohamed: monedas para atraer el dinero en la parte final del año

La suerte y la abundancia son los atributos que miles de personas desean, sobre todo manifiestan sus deseos principalmente a finales de año, pues se cree que si lo hacen podrán empezar un nuevo año lleno de abundancia en el dinero, amor y salud.



A finales del año se presentan innumerables rituales para atraer el dinero y el amor, uno de los más conocidos es usar ropa de color amarillo en caso de querer dinero, en cambio para el amor es usando ropa de color rojo.

Por su parte Mizada Mohamed, trae la receta perfecta para atraer el dinero. El deseo de tener una buena vida llena de adquisiciones y abundancia nace en todos nosotros, sin embargo, en muchas ocasiones nuestra energía puede bloquear esos deseos, pues al tener pensamientos de duda de que podemos adquirir lo que anhelamos, nuestra ilusión desaparece.

Mohamed menciona que el dinero es parte de la vida y además es esencial para vivir cómodamente, es por eso que primero tenemos que empezar a manifestar con nuestros pensamientos, visualizarnos con una vida llena de abundancia y sobre todo creer que es posible vivir de esa manera.

Para realizar el ritual de la abundancia económica es necesario contar con el siguiente material, no te preocupes son elementos que puedes encontrar fácilmente en casa.



- Pegamento

- Un pedazo de listón color naranja

- Tres monedas (pueden ser del valor que sea, solo las tres tiene que ser iguales)

Para realizar el ritual es necesario hacerlo cuando la luna se encuentre creciente, por otro lado una vez recopilado los materiales tendrás que colocar el listón y las monedas sobre un cuarzo para atraer la abundancia, si no cuentas con ese material no te preocupes, lo puedes realizar donde sea, lo importante será tu energía. Al haber realizado los pasos anteriores tendrás que frotar tus manos y repetir lo siguiente con mucha energía positiva.



“Atraigo hacia mí de forma rápida práctica y perfecta todo el dinero que me merezco para mí y para mis seres amados”

Además deberás de mencionar las afirmaciones de lo que deseas como “yo siempre tengo dinero”, “mi cartera siempre está llena de dinero”, una vez terminaste de decir todos tus deseos tendrás que pegar las monedas en el listón y guardarlo en tu cartera, puedes hacer el ritual cada luna creciente si así lo quieres.



SR