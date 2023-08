Mizada Mohamed: Te compartimos el ritual mágico para que llegue la abundancia y el dinero

Quieres aumentar tus ingresos económicos para que te rinda, para que haya más dinero, hoy te voy a compartir una de mis recetas predilectas en la sección de las preguntas.

Cuántas veces has estado o has escuchado, voy a hacer, se me ocurre, algún día, tal vez sí, tal vez no, cuando queremos hacer algo dejamos todo en el tal vez, algún día, puede ser, eso es simplemente postergar, no es lograr, no es avanzar, la única manera de hacer que las cosas sucedan es haciéndolas, hay que programarnos, visualizar, decretar y correr por esos sueños, por supuesto en el camino hay que ir alejando nuestros propios fantasmas, nuestra lengua mental y no se diga los ladrones de sueño, verdad? Y las garrapatitas energéticas, pero la experiencia me ha llevado y la vida y los años a darme cuenta que nuestra lengua mental es mi aliada o mi enemiga.

Si yo constantemente me estoy diciendo que voy a hacer algo y no lo hago, pues lo único que estoy haciendo es engañar a mi cerebro, mi cerebro ya sabe que no lo voy a hacer y mi frase dice así: La única forma de hacer, es haciendo, podemos pensar y hablar, pero si no hacemos nada, no pasa nada, acción es mejor, en la vida mis niños, decir me acuerdo a me imagino, si tú ya traes algo en mente, hazlo, no importa que te equivoques, que lo vuelva, a hacer una ciencia mil veces, las veces que sea necesario, pero la única forma de hacer que las cosas sucedan es haciéndolas, no solamente hablando, ni imaginando, ni pensando, pienso, imagino, hago acción.

Quieres incrementar tus ingresos económicos? Quieres que fluya el dinero siempre cada día, cada momento, cada semana, y cada mes, esta receta me encanta aparte de simple, económica, práctica, es rapidísima de hacerla, ni te vas. Ay, qué tantos ingredientes. Mira nada más los únicos ingredientes que son perfume personal un vasito con agua.

¿Cuáles son los ingredientes?

Azúcar, sal, 3 monedas y tu bolsita, como estamos hablando de dinero y de abundancia, pues yo quise traer y usaré la que yo uso una bolsa dorada. Tú puedes utilizar dorada o anaranjada, la roja es para otras cuestiones, pero si no tienes no te preocupes, del color que tengas, repito bolsita dorada, las tres monedas, sal de grano, azúcar, puede ser blanca o morena, la que tú tengas, agua, tu perfume personal, si tienes algún cuarzo, utilízalo como varita para para cargar de energía cada uno de los ingredientes, este es uno de mis cuarzos que me encanta, es un cuarzo láser, que bueno, tiene toda una vida conmigo, vamos a plasmar cada uno de los ingredientes con nuestras manitas, recuerden que por aquí sale nuestra energía, plasmamos nuestros ingredientes, nuestro vaso, con agua azúcar sal y vamos a hacerlo esto los primeros tres días primeros tres días del mes el día 1, el día 2 y el día 3 lo que voy a hacer es muy simple.

Voy a plasmar dentro de mi agua mis deseos, la mano izquierda recibe energía la mano derecha saca, así que yo pido y quiero y deseo tener triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, así que yo voy a tomar mi agua y le voy a poner mi perfume, 11 gotitas, azúcar, tus tres moneditas, una, dos, tres, de la misma denominación, todos los días voy a repetir exactamente lo mismo, el día 1, el día 2 y el día 3.

Lo voy a hacer lo más temprano posible que nada me distraiga y estar súper concentrado con mi mágica y maravillosa energía en los primeros días del mes.

Con mis dos manitas voy a plasmar todo dinero. Ven a mí dinero. Ven a mí dinero. Ven a mí y multiplícate porque me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Te quedas un ratito viendo, mira qué bonito está lo hueles huele maravilloso.

También por supuesto lo plasmas, te quedas un rato. Lo vas a dejar al lado de la donde tú duermes si duermes del lado izquierdo, o del lado derecho, pero va en tu recámara para que sepas que ahí está. Segundo día, vuelvo a hacer lo mismo, lo más temprano posible, por lo regular si empecé a las 5 de la mañana a las 5 lo hago, el siguiente día a las 6, a las 7 a la hora, que tú lo hayas hecho.

De nuevo te visualizas con todo lo que tú quieras como llegue el dinero a tu vida, cómo está en tu cuenta de cheques, cómo está tu chequera? Cómo están tus tarjetas? Cómo llega el dinero? Cómo lo logras, dinero ven a mí dinero. Ven a mí dinero. Ven a mí y multiplícate, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, al tercer día vuelves a repetir lo mismo, ya pasaron los tres días, bravo, felicidades, al tercer día cuando yo ya terminé de hacerlo, voy a tomar mis tres monedas que están súper archi, recontra, plasmadas con mi energía y las voy a guardar en mi bolsita, la bolsa lo voy a traer en mi cartera, recuerden traer carteras grandes, me piden carteritas, carteras grandes, no me enrollen el dinero, los billetes se extiendan, tus tres moneditas las vas a poner en tu cartera.

Cuando vuelva al su primer día del mes, vuelves a hacer el mismo proceso, utilizando tus mismas monedas, esta agua que utilizaste esos tres días, nada más la pasas a lavabo, dar las gracias y el dinero viene a mí se multiplica porque me lo merezco.

Pues ahora sí, listísimos para esta sección, que nos encanta, qué bueno, que les gustó muchísimo porque está hecha con todo el amor y con toda la intención. Estoy segura de que diariamente necesitamos señales, palabras, mensajes, todos los necesitamos sin importar ni dónde estemos ni quiénes seamos, ni nada, absolutamente una linda palabra, un lindo mensaje, nos aclara muchas veces el camino, ya tienes la pregunta, ya tienes esa esas dudas que quieres que se te aclaren o solamente pues quiere recibir una señal una palabra o un mensaje.

Es importante y es muy importante evitar las perturbaciones emocionales, la contaminación aleja, la de tu vida con eso atraerás comunicación fluida y eficaz.