Mizada Mohamed: ¿No te rinde el dinero? Receta para superar el bloqueo económico

Muchas veces hablamos sin percatarnos de que nuestras palabras tienen poder, si decimos no me rinde el dinero, no me alcanza el dinero, el dinero se me va como agua, entre las manos, pues se bloquea la abundancia económica y la prosperidad, pero no te sientas mal porque a todos nos pasa, tenemos una tendencia a decir. Ay, ya no me rinde el dinero. Ay, no me alcance el dinero hoy, pero si apenas es día 15 ya ni dinero traigo.

Vamos a hacer esta receta que es buenísima para desbloquear esos frenos o esos cosas que nosotros mismos detenemos para que venga la abundancia económica a nuestra casa o a tu negocio o a tus ventas, todo lo que tenga que ver con el dinero, la vamos a hacer el día que ustedes quieran iniciarla, no tener, no tiene que ser una luna determinada y demás, en cualquier momento, en cualquier luna y lo puedes hacer.

Todos los días, ya es decisión tuya, cada semana, cada 15 días, eh? Yo personalmente lo hago diariamente, a mí me gusta mucho hacer mi rituales, eh? Los comparto con todos ustedes que valen muchísimo la pena, qué vamos a necesitar: anís estrella, ahí está y saben esta belleza que es el anís estrella. Mira nada más que hermosura de la naturaleza, el anís estrella. Canelita, cáscaras ya secas o frescas, las que tú quieras de mandarina, aceite de oliva, veladora naranja y un atomizador. Ahí vamos.

El día que tú gustes, centrada, tranquila, serena. Eso sí, lo más noche posible que puedas hacerlo es, pero muchísimo mejor, ya cuando todos se fueron a dormir, todo el mundo esté tranquilo o si tú ya te vas a dormir, vas a encender aceite de oliva, fíjese usted que se dice que se tarda mucho y muchos y muchos años que los árboles de olivos den aceitunas, pero cuando dan aceitunas ya no hay quien los pares, por eso siempre les digo que yo soy como el árbol de aceitunas.

Igual que a ti, así que unta tu velita con mucho amor, con mucho cariño, con aceite de oliva, la enciendes, me vas a hacer favor de en la estufa, vas a poner tu anís estrella, la canela y las cáscaras de mandarina, las vas a poner a hervir, ya que hirvieron un buen ratito, uno, o dos minutos que hiervan, que suelte color, lo apagas, lo apagas, lo dejas 15 minutos, a que ya se serene o si quieres dejarlo toda la noche; lo vas a colar, y esto es lo que va a quedar, aquí queda le puedes agregar ahí adentro un cuarzo, ya sabes que ya todo le pongo cuarzos.

Ya esto lo hacemos a un lado y que sigue el proceso, voy con mi velita mientras está mi vela encendida. Yo voy a tomar mi atomizador y voy a pasar por toda mi casa con mi atomizador.

Le voy a dar la vuelta a toda mi casa, especialmente, puertas, ventanas y en las esquinas, es sumamente importante, por qué, por qué, en las esquinas es donde están los bloqueos que nosotros mismos mandamos con nuestra energía recuerda que si tú quieres que todo se desbloquee piensa positivo. Esto te va a ayudar muchísimo, le haces así a toda tu casa, aparte que va a oler súper rico, porque el anís estrella huele riquísimo la canela, la mandarina vas a limpiar el ambiente y tu mente va a cambiar, porque en el Inter que tú vas caminando y limpiando todos los ambientes de tu casa para desbloquear todo eso que te detiene en lograr la abundancia y el crecimiento económico, te vas a dar cuenta que todo va a estar en armonía, puedes hacerlo diariamente, una vez, a la semana cada que a ti se te antoje, yo que te sugiero pues diariamente terminé de atomizar toda mi casa.

Apagó mi velita. Y espero para el día siguiente. Vuelvo a hacerlo y visualizo decreto y afirmo que soluciono todo y todo está en armonía perfecta.

